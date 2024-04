Στις 02:00 αναμένεται να φτάσουν τα ιρανικά drone στο Ισράηλ - Είμαστε έτοιμοι, λέει ο Νετανιάχου

Τύμπανα πολέμου ηχούν στη Μέση Ανατολή, με την επίθεση του Ιράν, που αναμενόταν τις τελευταίες ώρες, να έχει αρχίσει να πραγματοποιείται κατά του Ισραήλ μετά την κατάληψη του ισραηλινού πλοίου από τους Φρουρούς της Επανάστασης. Η Τεχεράνη έχει εξαπολύσει επιθέσεις με δεκάδες ίσως και εκατοντάδες drones τα οποία αναμένεται να φτάσουν στις 02:00 στο Ισραήλ.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε, από την πλευρά του, ότι drones κατευθύνονται προς το Ισραήλ, δηλώνοντας ότι ο IDF βρίσκεται σε θέση απόλυτης ετοιμότητας. Τα ιρανικά μέσα σημειώνουν, πάντως, ότι πρόκειται για μια τεράστια επίθεση κατά του Ισραήλ. Τα μαχητικά αεροσκάφη των ΗΠΑ και των συμμάχων, όπως μεταδίδεται, θα προσπαθήσουν να εξουδετερώσουν τα ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη προτού φτάσουν στο Ισραήλ.

BREAKING: Iran has launched dozens of drones, will take hours to reach Israel pic.twitter.com/y5SAovmkOq

— BNO News (@BNONews) April 13, 2024