Έκτακτη είδηση: Ξεκίνησε η επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ

Ξεκίνησε η επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ, σύμφωνα με πληροφορίες από αξιωματούχους της Ιερουσαλήμ και της Ουάσινγκτον, που μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Εκτιμάται πως τα δεκάδες drones που έχουν εκτοξευθεί από το Ιράν, θα χρειαστούν περίπου 9 ώρες πριν φτάσουν στο Ισραήλ. Οι ισραηλινή αεράμυνα βρίσκεται ήδη σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού και διαθέτει συστήματα αναχαίτισης, συστήματα αεράμυνας και μαχητικά αεροσκάφη. Τα ισραηλινά F-35 έχουν ήδη καταρρίψει drones, κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα.

Την είδηση μεταδίδει στο X (Twitter) ο δημοσιογράφος του Axios, Μπαράκ Ραβίντ. «ΠΡΟΣΟΧΗ: Το Ιράν εξαπολύει επίθεση κατά του Ισραήλ χρησιμοποιώντας δεκάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη, μου είπαν τέσσερις Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι», έγραψε στο X.

BREAKING: Iran launches attack against Israel using dozens of drones, four U.S. and Israeli officials told me

— Barak Ravid (@BarakRavid) April 13, 2024