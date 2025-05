Στα πρόθυρα πολέμου Ινδία - Πακιστάν για το Κασμίρ: 11 άμαχοι νεκροί και καταρρίψεις 5 μαχητικών

Παγκόσμια ανησυχία προκαλούν οι εχθροπραξίες που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας ανάμεσα στην Ινδία και το Πακιστάν με αφορμή τον θάνατο 26 ατόμων στο Κασμίρ πριν από μερικές ημέρες, με τον πρώτο απολογισμό να κάνει λόγο για 11 άμαχους νεκρούς (8 στο Πακιστάν και 3 στην Ινδία) αλλά και την κατάρριψη πέντε ινδικών μαχητικών.

Οι εχθροπραξίες που φέρνουν τις δύο χώρες στα πρόθυρα ενός νέου πολέμου - του έβδομου στην ιστορία τους - ξεκίνησαν με την επιχείρηση «Sindoor», με την οποία το Δελχί ανακοίνωσε ότι έβαλε στο στόχαστρο «υποδομές τρομοκρατών» σε εννέα τοποθεσίες στο Πακιστάν και στο υπό πακιστανικό έλεγχο τμήμα του Κασμίρ.

Το Πακιστάν από την πλευρά του φέρεται να απάντησε με καταρρίψεις τουλάχιστον πέντε μαχητικών της ινδικής πολεμικής αεροπορίας κάνοντας λόγο για «πράξη πολέμου» από την πλευρά της Ινδίας. «Το Πακιστάν έδωσε τη δέουσα απάντηση στην Ινδία» ανέφερε σε ανακοίνωσή της η κυβέρνηση του Ισλαμαμπάντ. «Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι καταρρίψαμε πέντε ινδικά μαχητικά - τρία Rafale, ένα SU-30 και ένα MiG-29» δήλωσε εκπρόσωπος του πακιστανικού στρατού.

Η Ινδία έχει κατηγορήσει το Πακιστάν για εμπλοκή στην επίθεση σε βάρος ινδουιστών τουριστών στο ινδικό Κασμίρ τον Απρίλιο.

«Ξεκινήσαμε την #OperationSindoor, μια συγκρατημένη απάντηση στη βάρβαρη τρομοκρατική επίθεση που στοίχισε τη ζωή σε 26 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου ενός πολίτη του Νεπάλ. Πραγματοποιήθηκαν εστιασμένα πλήγματα σε εννέα θέσεις τρομοκρατικής υποδομής στο Πακιστάν και στο κατεχόμενο από το Πακιστάν Τζαμού και Κασμίρ. Είναι σημαντικό ότι δεν χτυπήθηκαν πακιστανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, γεγονός που αντικατοπτρίζει τη μη κλιμακούμενη προσέγγιση της Ινδίας. Η επιχείρηση αυτή υπογραμμίζει την αποφασιστικότητα της Ινδίας να θέσει τους δράστες προ των ευθυνών τους, αποφεύγοντας παράλληλα τις περιττές προκλήσεις» αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Ινδίας.

Εκπρόσωπος του πακιστανικού στρατού ανακοίνωσε ότι οκτώ άμαχοι έχασαν τη ζωή τους σε «24 πλήγματα» των ινδικών ενόπλων δυνάμεων σε «έξι τοποθεσίες» στο Πακιστάν. Ο στρατηγός Τσόντρι πρόσθεσε πως τραυματίστηκαν άλλοι 35 άνθρωποι και ότι δυο ακόμη είναι αγνοούμενοι. Ανάμεσα στα θύματα είναι και ένα «κοριτσάκι τριών ετών» σε τζαμί στην Μπαχαβαλπούρ, στο πακιστανικό Παντζάμπ.

Οι ινδικές ένοπλες δυνάμεις, από την πλευρά τους, ανακοίνωσαν ότι τουλάχιστον τρεις άμαχοι έχασαν τη ζωή τους εν μέσω των συνεχιζόμενων ανταλλαγών πυρών, ιδίως πυροβολικού, κατά μήκος της λεγόμενης γραμμής ελέγχου —των de facto συνόρων της Ινδίας και του Πακιστάν— στο Κασμίρ.