Σπουδαία αρχαιολογική ανακάλυψη στην Τουρκία: Βρέθηκαν αγάλματα του Δία και της Αφροδίτης

Οι ανασκαφές Τουρκων αρχαιολόγων έφεραν στο φως δύο αγάλματα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορικής Περιόδου στην Αρχαία Πόλη της Ασπένδου, στην Αττάλεια.

Πρόκειται για απεικονίσεις 2000 ετών του Δία και της Αφροδίτης ανακαλύφθηκαν στο συγκρότημα των διώροφων καταστημάτων-Στόα, ανακοίνωσε ο Τούρκος υπουργός Πολιτισμού.

Ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Μεχμέτ Νούρι Ερσόι είπε συγκεκριμένα ότι «εργαζόμαστε για να αφήσουμε μια κληρονομιά στο μέλλον» και ανακοίνωσε ότι έγινε μια νέα ανακάλυψη ως αποτέλεσμα των ανασκαφών που πραγματοποιήθηκαν στην Αττάλεια. «Κατά τις ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου μας Heritage to the Future στην Αρχαία Πόλη της Ασπένδου, ανακαλύφθηκαν δύο υπέροχα αγάλματα από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορική Περίοδο», σημείωσε ο Τούρκος υπουργός.

Πρόκειται για συναρπαστικές και κομψές απεικονίσεις του Δία και της Αφροδίτης, που χρονολογούνται πριν από 2.000 χρόνια. «Ελπίζω ότι τα έργα και οι κατασκευές που θα στήσουμε θα είναι ωφέλιμα για την πολιτιστική και τουριστική ζωή της χώρας μας», είπε ακόμη ο υπουργός.

Turkish excavators have unearthed two statues from the Roman Imperial Period in Ancient City of Aspendos, Antalya.

2000-year-old depictions of Zeus and Aphrodite were discovered at the Two-Storey Shops-Stoa Complex, Turkish Culture Minister announces pic.twitter.com/McXo36wTQF

