Σουηδία: Έκαψαν το Κοράνι σε συγκέντρωση - Το Μαρόκο ανακαλεί τον πρεσβευτή του επ’ αόριστον

Προσβλητική και ανεύθυνη χαρακτήρισε η διπλωματία του Μαρόκου, την πράξη της καύσης αντιτύπου του Κορανίου σε συγκέντρωση στη Στοκχόλμη, ανακαλώντας επ’ αόριστον χθες τον πρεσβευτή του βασιλείου στη Σουηδία.

«Η σουηδική κυβέρνηση, για ακόμη μια φορά, ενέκρινε διαδήλωση (...) κατά τη διάρκεια της οποίας το Ιερό Κοράνιο κάηκε μπροστά σε ισλαμικό τέμενος στη Στοκχόλμη», αναφέρει το κείμενο.

«Αυτή η νέα προσβλητική και ανεύθυνη πράξη αψηφά τα συναισθήματα του ενός δισεκατομμυρίου και πλέον μουσουλμάνων αυτή την ιερή περίοδο του μεγάλου προσκυνήματος στη Μέκκα και της ευλογημένης εορτής Έιντ αλ Άντχα», στηλιτεύει η μαροκινή διπλωματία.

That is an Iraqi man is burning Koran in Sweden. He cites that there are many fekus by following this book which have many feku contents. Insha Allha. pic.twitter.com/i7i3CacrDl

