Σουηδία: Βγάζει στρατό στους δρόμους απέναντι στις συμμορίες μεταναστών

Προ των πυλών ιστορικών αποφάσεων βρίσκεται σήμερα η Σουηδία, της οποίας η κυβέρνηση ετοιμάζει να βάλει τον στρατό στην μάχη κατά των συμμοριών οι οποίες ορμώμενες από περιοχές με μεγάλους μεταναστευτικούς πληθυσμούς έχουν εκτοξεύσει την εγκληματικότητα στη χώρα στα ύψη.

Η αστυνομία έχει συνδέσει τη βία με την κακή ενσωμάτωση των μεταναστών, τη διεύρυνση του χάσματος μεταξύ πλουσίων και φτωχών και τη χρήση ναρκωτικών.

Συγκεκριμένα, συνάντηση με τον επικεφαλής των Ενόπλων Δυνάμεων της Σουηδίας θα έχει σήμερα ο πρωθυπουργός της χώρας, με αντικείμενο τον καθορισμό του ρόλου του στρατού στην αντιμετώπιση της έξαρσης βίας συμμοριών που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα.

Στη συνάντηση που θα έχει ο Ουλφ Κρίστερσον με τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων Μίκαελ Μπάιντεν θα παρευρεθεί και ο αρχηγός της Αστυνομίας, σύμφωνα με το BBC.

Όπως υπενθυμίζει το βρετανικό δίκτυο, η συνάντηση πραγματοποιείται εν μέσω μεγάλης ανησυχίας για το κύμα βίας που μαστίζει τη Σουηδία και προκαλεί πλέον καθημερινά θύματα.

Το πρωτοφανές αυτό κύμα βίας συνδέεται με τον πόλεμο μεταξύ των εγκληματικών συμμοριών για τον έλεγχο της διακίνησης ναρκωτικών. Συγκλονίζει εδώ και εβδομάδες τη χώρα, η οποία αγωνίζεται να σταματήσει αυτές τις εκρήξεις - που τις περισσότερες φορές στοχεύουν στον εκφοβισμό των μελών αντίπαλων συμμοριών και των συγγενών τους - και τους σχεδόν καθημερινούς θανατηφόρους πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με το Associated Press, οι συμμορίες αυτές συχνά επιστρατεύουν εφήβους από φτωχές γειτονιές μεταναστών για να πραγματοποιούν τις επιθέσεις τους.

