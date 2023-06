Σουδάν: Το Χαρτούμ βομβαρδίζεται, παρά τις αμερικανικές κυρώσεις

Τα πυρά του πυροβολικού εξακολουθούν να συγκλονίζουν το Χαρτούμ παρά την επιβολή κυρώσεων από τις ΗΠΑ εναντίον του στρατού του Σουδάν και των παραστρατιωτικών, με τις δύο πλευρές να εμφανίζονται έτοιμες να κλιμακώσουν τη σύγκρουσή τους για την εξουσία.

Στη διάρκεια των επτά εβδομάδων που διαρκεί ο πόλεμος μεταξύ του στρατού, υπό τον στρατηγό Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, και τις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), υπό τον στρατηγό Μοχάμεντ Χαμντάν Νταγκλό, έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 1.800 άνθρωποι και περισσότερο από ένα εκατομμύριο έχουν εκτοπιστεί.

Fuel tanks burning at airport in #Sudan's capital Khartoum as clashes between the RSF and Sudanese army continue.

An explosion rocks #Khartoum international #airport, after targeting the fuel tanks this mornimg . Neither side has yet complied fully with the provisions of the… pic.twitter.com/oT5PzvuuNK

