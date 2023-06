Ινδία: Εκατοντάδες νεκροί από σύγκρουση τρένων (βίντεο)

Τουλάχιστον 280 είναι οι νεκροί και περίπου 900 οι τραυματίες από τη σύγκρουση δὐο επιβατικών αμαξοστοιχιών την Παρασκευή στο κρατίδιο Οντίσα της ανατολικής Ινδίας, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές.

Η επιχείρηση των συνεργείων διάσωσης στον τόπο της τραγωδίας βρίσκεται σε εξέλιξη και εκφράζονται φόβοι ότι ο τελικός απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερος. Εικόνες από τον τόπο της τραγωδίας αποτυπώνουν τις αγωνιώδεις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων να εντοπίσουν επιζώντες ανάμεσα στις στραπατσαρισμένες λαμαρίνες.

Ένας από τους επιζήσαντες αφηγήθηκε σε δημοσιογράφους πως κοιμόταν την ώρα της σύγκρουσης. Όταν άνοιξε τα μάτια του, συνειδητοποίησε πως είχε καταπλακωθεί από συνεπιβάτες του. Κατάφερε να συρθεί έξω από το βαγόνι, έχοντας τραυματιστεί στον θώρακα, στον λαιμό και στα χέρια.

Two trains derailed in India in the eastern state of Odisha on Friday, killing dozens of people and injuring hundreds more, according to Indian news reports. https://t.co/pU4Zz2Lq5e pic.twitter.com/pfsElsiRBm

— The New York Times (@nytimes) June 2, 2023