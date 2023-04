Σουδάν: Δεκάδες νεκροί από τις μάχες και τις εκρήξεις - Μαρτυρίες για εγκλωβισμένους αμάχους

Σε τουλάχιστον 56 νεκρούς και περίπου 600 τραυματίες, ανέρχεται ο απολογισμός της δεύτερης ημέρας ανάφλεξης στο Σουδάν. Τρία μέλη του Επιστιστικού Προγράμματος του ΟΗΕ συγκαταλέγονται στους νεκρούς, ενώ “δεκάδες θανάτους” αναφέρουν και οι κυβερνητικές δυνάμεις. Εκκωφαντικές εκρήξεις και πυροβολισμοί αντηχούν από τα πυκνοκατοικημένα βόρεια και νότια προάστια της πρωτεύουσας Χαρτούμ, με τανκς στους δρόμους και μαχητικά αεροσκάφη σε συνεχείς επιδρομές.

Δύο Έλληνες τραυματίστηκαν στο Χαρτούμ από ρουκέτα που έπεσε κοντά στην εκκλησία μετά το τέλος της αναστάσιμης λειτουργίας. Ο επίτιμος πρόξενος της Ελλάδας στο Σουδάν, λέει ότι δεν μπορεί κανείς να κυκλοφορήσει έξω, ενώ ρουκέτα έπεσε κοντά σε εκκλησία μετά το τέλος της Αναστάσιμης λειτουργίας, όπως ανέφερε σε αποκλειστική επικοινωνία με την ΕΡΤ, ο μητροπολίτης Νουβίας Σάββας.

Το Υπουργείο Εξωτερικών καλεί τα μέλη της ελληνικής κοινότητας να τηρούν τα μέγιστα δυνατά μέτρα ασφαλείας.

Coup attempt in Sudan, action of MiG-29 SE of the regular army against the coup plotters (rapid reaction force) in the city of Khartoum.

By the way, a few months ago, Sudan gave permission to the Russian Federation to build a base in the Red Sea. Is this the West's answer? pic.twitter.com/KWUPDsIGdM

— Spriter (@Spriter99880) April 15, 2023