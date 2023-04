ΗΠΑ: Αστυνομικοί χτύπησαν λάθος πόρτα σπιτιού και σκότωσαν τον ιδιοκτήτη

Τραγική κατάληξη είχε το λάθος που έκαναν αστυνομικοί στο Νέο Μεξικό των ΗΠΑ να χτυπήσουν λάθος πόρτα μετά από κλήση που δέχθηκαν για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στις 5 Απριλίου καθώς όταν τους άνοιξε ο ιδιοκτήτης του σπιτιού τον πυροβόλησαν επειδή κρατούσε όπλο.

Το ακόμα πιο τραγικό είναι ότι δευτερόλεπτα νωρίτερα είχαν συνειδητοποιήσει ότι βρίσκονταν απέναντι από το σημείο όπου χρειαζόταν να επέμβουν.

Το τραγικό περιστατικό καταγράφηκε, μάλιστα, από τις κάμερες που φορούσαν στις στολές τους οι αστυνομικοί.

Η μοιραία όπως αποδείχθηκε κλήση αφορούσε στο σπίτι με αριθμό 5308 της λεωφόρου Βάλι Βιου στο Νέο Μεξικό, η περίπολος των τριών αστυνομικών χτύπησε, όμως, επανειλημμένα την πόρτα της κατοικίας με αριθμό 5305 φωνάζοντας «αστυνομία!».

The Farmington New Mexico bodycam footage of armed homeowner being shot and killed when police turned up at the wrong house.

There will be no nationwide protests for Robert Dotson. https://t.co/Z53YhI5Puv pic.twitter.com/FTmavG7a5D

— Patrick Basedman🌲☀️🌲 (@patrickbasedmn) April 16, 2023