Σοκ στις ΗΠΑ: 7χρονο αγόρι βρέθηκε νεκρό μέσα σε πλυντήριο

Ένα 7χρονο αγόρι στις ΗΠΑ βρέθηκε νεκρό μέσα σε πλυντήριο ρούχων, δύο ώρες αφού οι γονείς του δήλωσαν την εξαφάνισή του, λένε οι Αρχές.

Την Πέμπτη, 28 Ιουλίου, οι γονείς του 7χρονου, Τρόι Κέλερ, υπέβαλαν αναφορά για την εξαφάνισή του, σύμφωνα με πληροφορίες του Γραφείου του Σερίφη της κομητείας Χάρις, στο Τέξας.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι του αγνοουμένου αγοριού και έπειτα, αφού πήραν κατάθεση από τους γονείς, έψαξαν το σπίτι για στοιχεία. Ο 7χρονος Τρόι Κέλερ βρέθηκε νεκρός μέσα στο πλυντήριο του γκαράζ της οικογενείας.

NOW - MISSING 7 YEAR OLD BOY - 4400 block of Rosegate Dr. Birnamwood Subdivision - Troy Khoeler.

He was last seen wearing a blue shirt & pants, has a small afro hair style.

He has been missing for approximately 2-3 hours. pic.twitter.com/FyQ7vFYGME

— Mark Herman, Harris County Constable Precinct 4 (@Pct4Constable) July 28, 2022