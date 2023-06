Σοκ στη Ρωσία: Έβαλε φωτιά με φλογοβόλο στον γείτονά του (σκληρές εικόνες)

Ένας συνταξιούχος στη Ρωσία έβαλε φωτιά στον γείτονά του με ένα αυτοσχέδιο φλογοβόλο και στη συνέχεια έστρεψε την μανία του σε μια γυναίκα χτυπώντας την στο λαιμό με ψαροτούφεκο, έπειτα από έναν καβγά για ένα χωράφι.

Τα πλάνα δείχνουν τη στιγμή που ένας άνδρας τυλίγεται στις φλόγες καθώς προσπαθεί να ηρεμήσει τον συνταξιούχο κατά τη διάρκεια μιας λογομαχίας για το αν έκλεβε ρεύμα από τον γείτονά του.

Καθώς ο άνδρας τον πλησιάζει για να εκτονώσει την κατάσταση, προσπαθεί να πάρει αυτό που φαίνεται να είναι πυροσβεστήρας από τα χέρια του γείτονά του.

Ωστόσο, προς έκπληξή του, είναι στην πραγματικότητα ένα φλογοβόλο που μεταμορφώνει τον άνδρα σε μια μπάλα φωτιάς που περπατά.

Το βίντεο της επίθεσης – ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

