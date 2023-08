Σοβαρές ζημιές σε πλοία του Βόρειου Στόλου της Ρωσίας από επίθεση με drones σε δύο λιμάνια

Επίθεση από drones (πιθανόν ουκρανικά) πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής στο λιμάνι Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα, που αποτελεί βασικό κόμβο ρωσικών εξαγωγών. Παράλληλα, η Μόσχα κατηγόρησε το Κίεβο για επίθεση και σε λιμάνι της Κριμαίας.

Τα βίντεο που κυκλοφόρησαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και ειδησεογραφικούς ιστότοπους εικόνιζαν πλοία να κινούνται σε μικρή απόσταση από την ακτή, καθώς ακούγονταν πυρά από την κατεύθυνση της θάλασσας.

Ωστόσο, νέο υλικό παρουσιάζει ένα ρωσικό πλοίο, το αμφίβιων επιχειρήσεων «Olenogorsky Gornyak» να έχει χτυπηθεί και να έχει υποστεί σοβαρές ζημιές, έχοντας, μάλιστα, πάρει και κλίση.



Another video of the Russian landing ship Olenegorsky Gornyk damaged in a Ukrainian naval drone attack this morning.



It looks to be in a really poor shape.



Will it sink?



pic.twitter.com/vfJHi7KJtY

— Visegrád 24 (@visegrad24) August 4, 2023