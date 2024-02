Σφοδροί βομβαρδισμοί του Ισραήλ στη Ράφα – Για 100 νεκρούς κάνει λόγο η Χαμάς

Οι σφοδροί αεροπορικοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα στη Ράφα, πόλη της Λωρίδας της Γάζας πάνω στα κλειστά σύνορα με την Αίγυπτο, στοίχισαν τη ζωή σε «περίπου 100 ανθρώπους», κατά νεότερο απολογισμό του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, κινήματος στην εξουσία στον παλαιστινιακό θύλακο από το 2007.

Η Χαμάς έκρινε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι οι σφοδροί αεροπορικοί βομβαρδισμοί που εξαπέλυσε ο στρατός του Ισραήλ στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, αποτελούν τη συνέχεια του «γενοκτονικού πολέμου» που διεξάγει και της προσπάθειας βίαιου εκτοπισμού του παλαιστινιακού λαού.

Intense airstrikes taking place in Rafah right now, with sounds of violent clashing.

Al-Jazeera also reporting hundreds of Palestinians ran back towards Kuwaiti Hospital for cover. pic.twitter.com/l30YtvVkvE

