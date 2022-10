Σεούλ: Πάνω από 150 νεκροί από ποδοπάτημα σε γιορτή (σκληρές εικόνες)

Τουλάχιστον 151 νεκροί και περίπου 150 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της τραγικής εξέλιξης που είχε ο εορτασμός του Halloween στη Σεούλ, όταν εκατοντάδες άνθρωποι ποδοπατήθηκαν.

Άψυχα κορμιά κείτονταν στο πεζοδρόμιο, σκεπασμένα με σεντόνια και κουβέρτες. Αγωνιώδεις προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης στη μέση του δρόμου. Άνθρωποι με αποκριάτικες στολές έτρεχαν πανικόβλητοι. Το πάρτι για το Halloween μετατράπηκε σε εφιάλτη στη συνοικία Ιτεγουόν, η οποία φημίζεται για τη νυχτερινή διασκέδαση, με πολυάριθμα μπαρ σε έναν λαβύρινθο από στενά δρομάκια.

«Ένας φίλος μου είπε: κάτι τρομερό συμβαίνει έξω!», αφηγείται ο 30χρονος Τζον Γκα-ουλ, ο οποίος έπινε ένα ποτό σε μπαρ την ώρα που εκτυλισσόταν η τραγωδία. «Του απάντησα: τι είναι αυτά που λες; Βγήκα έξω και είδα απόπειρες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης σε ανθρώπους που είχαν σωριαστεί στον δρόμο».

Η πολύνεκρη τραγωδία, μια από τις χειρότερες των τελευταίων ετών στη Νότια Κορέα, εκτυλίχθηκε γύρω στις 22:00 (τοπική ώρα – 16:00 ώρα Ελλάδος) χθες Σάββατο, κοντά στο ξενοδοχείο Hamilton που βρίσκεται σε πολυσύχναστη λεωφόρο. Πέριξ αυτής, όμως, βρίσκεται ένας λαβύρινθος από στενά σοκάκια…

Εκατοντάδες άνθρωποι ποδοπατήθηκαν, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 149 να βρουν τον θάνατο – μεταξύ αυτών και δύο αλλοδαποί – ανέφεραν πυροσβέστες στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP). Από την πλευρά του το υπουργείο Εσωτερικών της Νότιας Κορέας συμπλήρωσε ότι περίπου 150 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

The very tragic moment in Itawon, South Korea in connection to a Halloween party. #Itaewon #이태원 #이태원사고 #압사사고 #SouthKorea #Seoul #HalloweenEnds #Halloween pic.twitter.com/weauREXvHY

Σκηνές φρίκης

«Ήταν ο ένας πάνω στον άλλον, σαν σε ομαδικό τάφο. Κάποιοι έχαναν σταδιακά τις αισθήσεις τους, άλλοι ήταν ήδη νεκροί», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο νοτιοκορεατικό πρακτορείο Yonhap.

Σκηνές φρίκης περιέγραψε στο τηλεοπτικό δίκτυο YTN ο Λι Μπομ-σοκ, ένας γιατρός που προσέφερε τις πρώτες βοήθειες στην περιοχή. «Όταν επιχείρησα την πρώτη καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡ.Π.Α.), δύο θύματα κείτονταν στο πεζοδρόμιο. Λίγο αργότερα, ο αριθμός τους εκτινάχθηκε».

«Πολλοί περαστικοί έσπευσαν να μας βοηθήσουν», συνέχισε. «Είναι δύσκολο να το περιγράψω με λόγια… Πολλά θύματα είχαν χλομιάσει. Δεν μπορούσα να μετρήσω τον σφυγμό τους ή να ελέγξω την αναπνευστική λειτουργία τους και πολλοί από αυτούς είχαν ρινική αιμορραγία. Προσπαθώντας να εφαρμόσω ΚΑΡ.Π.Α., έβγαινε αίμα από το στόμα τους», περιγράφει.

Σε ερασιτεχνικό βίντεο που δημοσιοποιήθηκε στο Twitter από αυτόπτη μάρτυρα, φαίνεται πλήθος κόσμου με αποκριάτικες στολές σε έναν δρόμο με πολλά μπαρ. Ξαφνικά επικρατεί αναταραχή, περαστικοί σπρώχνονται και πέφτουν ο ένας πάνω στον άλλον, ακούγονται κραυγές…

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, ζαλισμένοι περαστικοί κάθονταν στο πεζοδρόμιο και συμβουλεύονταν τα κινητά τους τηλέφωνα. Ορισμένοι αγκαλιάζονταν για να παρηγορήσουν ο ένας τον άλλον, ενώ από μερικά μπαρ εξακολουθούσε να ακούγεται μουσική, σύμφωνα με φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου.

Νότια Κορέα: Ο πρόεδρος Γιουν κήρυξε εθνικό πένθος λόγω της πολύνεκρης τραγωδίας στη Σεούλ

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Γιουν Σοκ-γελ κήρυξε εθνικό πένθος στον απόηχο της χθεσινής τραγωδίας κατά τη διάρκεια του εορτασμού του Halloween στη Σεούλ.

«Είναι πραγματικά τραγικό», τόνισε ο πρόεδρος Γιουν σε τηλεοπτικό διάγγελμά του, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για «μια τραγωδία που δεν έπρεπε να συμβεί». Διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα διερευνήσει ενδελεχώς τα αίτια «για να διασφαλίσει ότι τέτοιο δυστύχημα δεν θα επαναληφθεί στο μέλλον».

Η πρώτη μεγάλη δημόσια συνάθροιση μετά την πανδημία του κορονοϊού

Περίπου 100.000 άνθρωποι, σύμφωνα με εκτιμήσεις των νοτιοκορεατικών μέσων ενημέρωσης, είχαν επισκεφθεί τη συνοικία Ιτεγουόν για τον εορτασμό του Halloween, την πρώτη μεγάλη δημόσια συνάθροιση στην πρωτεύουσα Σεούλ μετά την άρση των περιορισμών κατά της πανδημίας Covid-19.

Ο δήμαρχος της νοτιοκορεατικής πρωτεύουσας, ο οποίος απουσίαζε σε ταξίδι στην Ευρώπη, αποφάσισε να επιστρέψει εσπευσμένα, σύμφωνα με το πρακτορείο Yonhap.

BREAKING: #SouthKorea's fire department said 81 people have breathing problems after the #stampede at Itaewon in #Seoul, South Korea Saturday night when over 100 thousand revellers crammed into the place for #Halloween celebrations.#SeoulStampedepic.twitter.com/H4b4kHTLKU

— World Updates Live (@itswpceo) October 29, 2022