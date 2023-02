Σεισμός στην Τουρκία: Μάχη μέχρις εσχάτων από τους διασώστες- Συγκλονιστικά βίντεο από διασώσεις

Αποφασισμένα να δώσουν μέχρις εσχάτων τη μάχη για τον απεγκλωβισμό ανθρώπων που είναι κάτω από τα σύντριμμια μετά τον σεισμό στην Τουρκία είναι τα σωστικά συνεργεία από όλο τον κόσμο που βρίσκονται στη γείτονα χώρα και επιχειρούν στις σεισμόπληκτες περιοχές.

Σήμερα, Πέμπτη, τέταρτη ημέρα μετά τον σεισμό των 7,8 Ρίχτερ τα σωστικά συνεργεία, ανάμεσα στα οποία και οι δύο ομάδες της ΕΜΑΚ που μέχρι στιγμής έχουν σώσει πέντε ανθρώπους, συνεχίζουν να απεγκλωβίζουν ζωντανούς μέσα από κατεστραμμένα κτήρια.

Στην πόλη Χατάι διασώστες έβγαλαν ζωντανή μετά από 68 ώρες μέσα από τη συντρίμμια τη μικρή Ελένη. Το βίντεο από το Al Jazeera είναι συγκλονιστικό:

Χαρακτηριστικές οι εικόνες από την επιχείρηση διασωστών από τη Νότια Κορέα οι οποίοι κατάφεραν το πρωί της Πέμπτης να απεγκλωβίσουν από τα ερείπια κτηρίου στην πόλη Αντάκια στην επαρχία Χατάι ένα μικρό παιδί και έναν ενήλικα.

Ρίγη συγκίνησης προκαλούν, εντωμεταξύ, τα βίντεο που δημοσιεύουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης σε μια προσπάθεια να δώσουν ελπίδα σε όσους ακόμα περιμένουν κάποιο ευχάριστο νέο για ανθρώπους τους.

Πυροσβέστες από την Αττάλεια που επιχείρησαν στην περιοχή Καχραμανμαράς έσωσαν τον νεαρό Ντογκάν Ακόκ 64 ώρες μετά τον φονικό σεισμό με το αγόρι να γράφει στα συντρίμμια τη φράση «μην χάνετε την ελπίδα σας».

Στην ίδια περιοχή διασώστες εντόπισαν ζωντανό ένα μικρό αγόρι τον Κεβσέρ ο οποίος ενώ ήταν σε εξέλιξη η επιχείρηση διάσωσης συνομιλούσε με τον πατέρα του και του φώναζε «έλα να με βοηθήσεις»

"Senin o elini, kolunu öperim çocuk, seni yerim" ▪️#Kahramanmaraş’a arama kurtarma çalışmalarına giden AFAD ekipleri, enkaz altında kurtarılmaya bekleyen Kevser’i anne ve babasıyla konuşturdu. Kevser, babasına ‘yardıma gel’ diye seslendi.pic.twitter.com/Yp5w18NySF — EHA MEDYA (@eha_medya) February 9, 2023

Δείτε πώς ανθρακωρύχοι έσωσαν ένα μικρό παίδι μέσα από τα συντρίμμια.

Τούρκοι διασώστες απεγκλώβισαν μετά από 50 ώρες ένα παιδί και δύο γυναίκες μέσα από κτήριο που είχε καταρρεύσει.

Στο Γκαζιαντέπ έβγαλαν ζωντανό ένα βρέφος μόλις τεσσάρων μηνών από τα συντρίμμια κτηρίου.

Στην πόλη Μαλτάια διασώστες κατάφεραν μετά από 77 ώρες να σώσουν τον 60χρονο Μεράλ Νακίρ που είχε εγκλωβιστεί στον πρώτο όροφο ενός 6οροφου κτηρίου χάρη στη βοήθεια του ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου «Κοπούκ».

Όσο πάντως περνούν οι ώρες μειώνονται ελπίδες να εντοπιστούν ζωντανοί από τον σεισμό από τον οποίο έχουν χάσει τη ζωή τους ήδη περισσότεροι από 16.000 άνθρωποι.

Οι πρώτες 72 ώρες είμαι κρίσιμες για τον εντοπισμό επιζώντων, περισσότερο από το 90% των διασωθέντων έχουν εντοπιστεί μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, σημειώνει ο Ίλαν Κέλμαν ερευνητής φυσικών καταστροφών στο University College του Λονδίνου (UCL).



Την ώρα που οι επιχειρήσεις συνεχίζονται νύκτα- μέρα, η νέα πτώση της θερμοκρασίας καθιστά εφιαλτική τη ζωή για τους επιζώντες που δεν έχουν πουθενά να πάνε. Στην Γκαζίαντεπ, στην Τουρκία, η θερμοκρασία έπεσε σήμερα νωρίς το πρωί στους -5 βαθμούς Κελσίου.

Γυμναστήρια, τεμένη, σχολεία και καταστήματα έχουν υποδεχθεί επιζώντες, όμως τα κρεβάτια είναι λίγα και χιλιάδες άνθρωποι περνούν τις νύκτες τους μέσα στα αυτοκίνητά τους ή σε αυτοσχέδια καταλύματα.

«Τα παιδιά μας έχουν παγώσει», καταγγέλλει ο Αχμέτ Χουσεΐν, πατέρας πέντε παιδιών, ο οποίος αναγκάστηκε να δημιουργήσει ένα κατάλυμα κοντά στο κατεστραμμένο σπίτι του στην Γκαζίαντεπ, μια πόλη που βρίσκεται κοντά στο επίκεντρο του σεισμού των 7,8 βαθμών.

«Καίμε παγκάκια»

«Αναγκαστήκαμε να κάψουμε τα παγκάκια του πάρκου και κάποια από τα ρούχα των παιδιών. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο”, προσθέτει. “Τουλάχιστον θα μπορούσαν να μας έχουν δώσει σκηνές», τονίζει αναφερόμενος στις τουρκικές αρχές.

