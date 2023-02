Σεισμός στην Τουρκία: Εικόνες σοκ από ρήγμα 500χλμ - Κόπηκε η γή στα δύο

Οι έρευνες των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμμια έπειτα από τον φονικό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ στην Τουρκία συνεχίζονται, με τον χρόνο και το κρύο που επικρατεί στην περιοχή να είναι οι χειρότεροι εχθροί. Οι νεκροί στη γειτονική χώρα μαζί με εκείνους στη Συρία έχουν ξεπεράσει ήδη της 22 χιλ. Το ρήγμα στο έδαφος από την τεράστια σεισμική δόνηση που ισοπέδωσε τις δύο χώρες προκαλεί τρόμο.

Οι ειδικοί επιστήμονες περιγράφουν το ρήγμα ως τεράστιο, να έχει μήκος 500 χιλιομέτρα και να μετακινεί την αραβική πλάκα προς τον Βορρά, σπρώχνωντας την πλάκα της Ανατολίας προς τα δυτικά. Σε βίντεο που μετέδωσε, το τουρκικό δίκτυο Haber Turk έδειξε στο τηλεοπτικό κοινό απίστευτες εικόνες από το μέγεθος της καταστροφής.

The footage of the Turkey earthquake fault line pic.twitter.com/w5WppSakJW

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) February 10, 2023