Σεισμός σε Τουρκία - Συρία: Πάνω από 15.000 οι νεκροί - Συνεχίζουν να σώζουν ζωές οι Έλληνες διασώστες

Όλο και πιο δύσκολος γίνεται όσο παιρνούν οι ώρες ο εντοπισμός επιζώντων που έχουν εγκλωβιστεί κάτω από τους τόνους τσιμέντου μετά τον φονικό σεισμό που έπληξε τα ξημερώματα της Δευτέρας την Τουρκία και τη βόρεια Συρία.

Για τρίτο συνεχόμενο 24ωρο φωνές ακούγονται μέσα από τα χαλάσματα να καλούν σε βοήθεια ενώ τα συνεργεία διάσωσης καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τους ανασύρουν στο φως. Συγγενείς των παγιδευμένων συμμετέχουν ενεργά, σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιώντας μόνο τα χέρια τους για να σκάψουν στα χαλάσματα και να δώσουν κουράγιο στους αγαπημένους τους.

Με κάθε διάσωση γίνεται μια μικρή γιορτή με όσους βρίσκονται στην επιφάνεια να ξεσπούν σε χειροκροτήματα.

Ο απολογισμός των θυμάτων του καταστροφικού σεισμού που έπληξε τη Δευτέρα την Τουρκία και τη Συρία ξεπέρασε σήμερα τους 15.000 νεκρούς, την ώρα που σωστικά συνεργεία συνεχίζουν την αγωνιώδη κούρσα με τον χρόνο για να σώσουν επιζώντες με αντίξοες συνθήκες, υπό δριμύ ψύχος.

When a local rescue team found university student Kerem Cetin under rubble in Turkey's Hatay, the earthquake victim immediately asked them to save his cat before pulling him out pic.twitter.com/WmwQC4csT2

Οι ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν εξαιτίας του σεισμού των 7,8 βαθμών και των πολλών ισχυρών μετασεισμικών δονήσεων που τον ακολούθησαν έχουν φθάσει τις 12.391 στην Τουρκία και τις 2.992 στη Συρία, με άλλα λόγια οι νεκροί είναι 15.383 ως αυτό το στάδιο.

Οι αριθμοί αυτοί αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά, καθώς πολλοί άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια.

Οι καιρικές συνθήκες ψύχους θέτουν σε περαιτέρω κίνδυνο τους επιζώντες και περιπλέκουν τις προσπάθειες διάσωσης. Εν τω μεταξύ, περισσότεροι από 100 μετασεισμοί έχουν πλήξει την περιοχή.

Στην Γκαζίαντεπ, πόλη που βρισκόταν πολύ κοντά στο επίκεντρο του σεισμού, μια κάτοικος έχει χάσει ήδη τις ελπίδες της να ξαναβρεί ζωντανή την θεία της που είναι θαμμένη κάτω από τα ερείπια. «Είναι πάρα πολύ αργά. Τώρα περιμένουμε τους νεκρούς μας», είπε.

«Κόψτε μου το πόδι»: Εκλιπαρoύσε 20χρονη που απεγκλώβισαν σώα Έλληνες στην Τουρκία

Την ίδια στιγμή συγκλονίζουν οι διασώσεις ανθρώπως μέσα από τα συντρίμμια.

Η ελληνική ομάδα διάσωσης της ΕΜΑΚ κατάφερε να ανασύρει σώα από τα συντρίμμια μια 20χρονη που είχε καταπλακωθεί στην πόλη Χατάι της Τουρκίας.

Η επιχείρηση διάσωσής της κράτησε ώρες και πραγματοποιήθηκε εν μέσω συνεχών μετασεισμών, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, η νεαρή γυναίκα εκλιπαρούσε τους Έλληνες να της κόψουν το πόδι για να μπορέσουν να τη βγάλουν στην επιφάνεια.

A young Syrian boy smiled and started to play with rescue workers who pulled him from the rubble of a building that was destroyed following deadly earthquakes in Turkey and Syria pic.twitter.com/kM3Qt4UqvG

— Reuters (@Reuters) February 8, 2023