Σεισμός 7,7 βαθμών ανοιχτά της Αυστραλίας – Μικρά κύματα τσουνάμι (βίντεο)

Ισχυρή σεισμική δόνηση 7,7 βαθμών σημειώθηκε σήμερα (19/5) στον Ειρηνικό Ωκεανό, νοτιοανατολικά της Νέας Καληδονίας, προκαλώντας προειδοποίηση για τσουνάμι.

Σύμφωνα με νεότερα δεδομένα του αμερικανικού ινστιτούτου γεωλογικών μελετών (USGS), ο σεισμός έγινε σε βάθος 37 χιλιομέτρων σε απόσταση 333,8 χιλιομέτρων από τις ακτές της Νέας Καληδονίας.

Το Κέντρο Έγκαιρης Προειδοποίησης για Τσουνάμι στον Ειρηνικό Ωκεανό (PTWC) εξέδωσε προειδοποίηση για τον κίνδυνο σεισμικών θαλάσσιων κυμάτων, που είναι «πιθανό» να φθάσουν σε ακτίνα ως και 1.000 χιλιομέτρων γύρω από το επίκεντρο.

«Με βάση τις προκαταρκτικές παραμέτρους του σεισμού επικίνδυνα κύματα τσουνάμι είναι πιθανό να πλήξουν ακτές σε απόσταση ως και 1.000 χιλιομέτρων από το επίκεντρο», τόνισε το PTWC σε έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο του. Κάλεσε τους κατοίκους των περιοχών που απειλούνται να επαγρυπνούν. Διευκρίνισε πως υπάρχει κίνδυνος για τη Νέα Καληδονία, τα νησιά Φίτζι και το Βανουάτου.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Αυστραλίας ανέφερε πως απειλείται η νήσος Λόρδος Χάου· στη Νέα Ζηλανδία, οι αρχές περιορίστηκαν να αναφέρουν πως ακόμη αποτιμούν τον κίνδυνο.

Μικρά κύματα τσουνάμι

Μικρά κύματα τσουνάμι κάτω του μισού μέτρου δημιουργήθηκαν στο νησί Βανουάτου και σε άλλα σημεία ανοιχτά της Νέας Καληδονίας μετά τον σεισμό των 7,7 Ρίχτερ στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Small tsunamis arriving in Vanuatu after 7.7 Pacific quake; people are being urged to evacuate coastal areas pic.twitter.com/DuUkavDa3N

— BNO News (@BNONews) May 19, 2023