Σεισμός 7,2 Ρίχτερ στο Περού –Εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι

Πολύ ισχυρός σεισμός, μεγέθους 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε στα ανοιχτά των ακτών του νότιου Περού, σε βάθος 28 χιλιομέτρων (17 μίλια), σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS).

Το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι του Ειρηνικού Ωκεανού εξέδωσε προειδοποίηση για «πιθανό» τσουνάμι, με κύματα που μπορούν να φθάσουν έως και τα 3 μέτρα κατά μήκος ορισμένων ακτών στο Περού. «Με βάση όλα τα διαθέσιμα δεδομένα, προβλέπονται επικίνδυνα κύματα τσουνάμι για ορισμένες ακτές», ανέφερε το κέντρο.

Το Γεωφυσικό Ινστιτούτο του Περού (IGP) εξέδωσε επίσης προειδοποίηση για τσουνάμι, όπερ σημαίνει ότι οι αρχές θα πρέπει να ενεργοποιήσουν πρωτόκολλα για την προστασία του πληθυσμού.

Ο σεισμός σημειώθηκε οκτώ χιλιόμετρα (5 μίλια) δυτικά της Atiquipa, περίπου 600 χιλιόμετρα (372 μίλια) νότια της πρωτεύουσας Περού.

Το Περού, όπως και το μεγαλύτερο μέρος της ακτής του Ειρηνικού της Νότιας Αμερικής, βρίσκονται στα σύνορα δύο τεκτονικών πλακών: Της νοτιοαμερικανικής πλάκας, που περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της ηπείρου, και της πλάκας Nazca, που εκτείνεται σε όλον τον Ειρηνικό κατά μήκος του μεγαλύτερου μέρους της ακτής.

