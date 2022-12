Ρωσία: Τρεις στρατιώτες νεκροί από κατάρριψη ουκρανικού drone

Η πτήση και η κατάρριψη ενός ουκρανικού drone είναι σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας η αιτία του συναγερμού στη στρατιωτική αεροπορική βάση Ένγκελς στην περιφέρεια Σαράτοφ τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/12).

Όπως ανακοινώθηκε, μάλιστα, τρεις Ρώσοι στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους από τα συντρίμμια του ουκρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους που έπεσαν στη στρατιωτική βάση.

A Tu-95MS heavy bomber is said to have been completely destroyed in the attack.

«Στις 26 Δεκεμβρίου γύρω στη 01:35 ώρα Μόσχας, ένα ουκρανικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα κατερρίφθη σε χαμηλό ύψος ενώ προσέγγιζε τη στρατιωτική αεροπορική βάση Ένγκελς στην περιφέρεια Σαράτοφ», ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

