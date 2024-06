Ρωσία: Τουλάχιστον 16 οι νεκροί από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Νταγκεστάν (βίντεο)

Ένοπλοι άνοιξαν πυρ χθες Κυριακή σε μια συναγωγή, δύο ορθόδοξες εκκλησίες και ένα φυλάκιο της αστυνομίας σε δύο πόλεις του Νταγκεστάν, σκοτώνοντας έναν 66χρονο ιερέα και τουλάχιστον 15 αστυνομικούς, όπως ανακοίνωσε ο Σεργκέι Μέλικοφ, ηγέτης της συγκεκριμένης ρωσικής δημοκρατίας στον Βόρειο Καύκασο.

«Είναι μια τραγική ημέρα για το Νταγκεστάν και ολόκληρη τη χώρα», είπε ο Σεργκέι Μέλικοφ σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που κοινοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας Telegram.

Οι συντονισμένες επιθέσεις ενόπλων στην πρωτεύουσα του Νταγκεστάν, τη Μαχατσκαλά, και στην πόλη Ντερμπέντ (νοτιότερα), σημειώθηκαν τρεις μήνες μετά το μακελειό με τους 145 νεκρούς σε αίθουσα συναυλιών κοντά στη Μόσχα, για το οποίο την ευθύνη ανέλαβε η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος.

📢 Update on Dagestan: Islamist terrorists have killed 10 people, including 8 police officers, and injured 34 others including the commander of the Dagestan police station, who was critically wounded in the shootout with the Islamist terrorists. They are holding around 40… pic.twitter.com/q9SjPZva6D

— Israel News Pulse (@israelnewspulse) June 23, 2024