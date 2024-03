Ρωσία: Συνετρίβη αεροσκάφος κοντά στη Μόσχα - 15 νεκροί (βίντεο)

Συνετρίβη την Τρίτη (12/3) ένα ρωσικό μεταγωγικό αεροσκάφος Ιλιούσιν στο Ιβάνοβο, 250 χιλιόμετρα από τη Μόσχα.

Το στρατιωτικό αεροπλάνο έπιασε φωτιά και συνετρίβη μετά την απογείωση. Όπως φαίνεται στο βίντεο οι πιλότοι κάνουν μια στροφή για να αποφύγουν να πέσουν πάνω στην πόλη Ιβάνοβο και λίγο αργότερα ακούγεται ένας δυνατός κρότος και σηκώνεται ένα μεγάλο σύννεφο μαύρου καπνού.

Σύμφωνα με το Ουκρανικό Νexta η έκρηξη σημειώθηκε αμέσως μετά την απογείωση του στρατιωτικού μεταγωγικού αεροσκάφους. Συνολικά υπήρχαν 15 άτομα σε αυτό, 8 πλήρωμα και 7 επιβάτες. Σύμφωνα με το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας αιτία της πτώσης ήταν η φωτιά που ξέσπασε κατά την απογείωση σε έναν από τους κινητήρες.

Στο X (πρώην Twitter) κυκλοφόρησαν αμέσως εικόνες που δείχνουν το αεροσκάφος να έχει πάρει φωτιά.

⚡️Russian Telegram channels reported that an Il-76 plane caught fire and likely crashed over the Russian city of #Ivanovo . pic.twitter.com/hGCYHLKtWT

‼️ Russian media report that the IL-76 made an "emergency landing" in a cemetery near the village of Bogorodskoye, about 2 kilometers short of the Northern Airfield in Ivanovo.

"According to preliminary data, there were 12 people on board. The board is half destroyed. Now there… pic.twitter.com/kcuQM6EwIR

— NEXTA (@nexta_tv) March 12, 2024