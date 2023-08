Ρωσία: Πολλοί νεκροί, ανάμεσα τους και παιδιά από έκρηξη σε πρατήριο καυσίμων (βίντεο)

Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας έκρηξης σε πρατήριο καυσίμων στην περιφέρεια Νταγκεστάν της Ρωσίας που προκάλεσε μεγάλη πυρκαγία, μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε πρατήριο καυσίμων που βρίσκεται κοντά στο εμπορικό κέντρο Globus, με αποτέλεσμα να τυλιχθούν στις φλόγες αυτοκίνητα και κτίρια σε απόσταση εκατοντάδων μέτρων.

Προηγούμενος απολογισμός που δημοσιοποίησε ο περιφερειάρχης Νταγκεστάν Σεργκέι Μέλικοφ μέσω Telegram έκανε λόγο για 12 νεκρούς και πενήντα τραυματίες: «Ως τα μεσάνυχτα (σ.σ. ώρα Μόσχας), έχουμε 12 νεκρούς και 50 τραυματίες» με βάση τις πληροφορίες των ιατρικών αρχών του Νταγκεστάν, είχε ενημερώσει αρχικά ο Μέλικοφ, αλλά ο αριθμός των νεκρών διπλασιάστηκε μέσα σε λίγη ώρα!

A powerful explosion at a service building of a gas station close to an oil depot in the city of Makhachkala, Dagestan. pic.twitter.com/roRpJqYsf6

Το υπουργείο αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων έκανε λόγο από την πλευρά του για 60 τραυματίες στην καταστροφή στη Μαχατσκαλά, πρωτεύουσα της περιφέρειας Νταγκεστάν, στην Κασπία Θάλασσα, στον Καύκασο.

Η πυρκαγιά είχε φθάσει σε έκταση τα 600 τετραγωνικά μέτρα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, που διευκρίνισε πως επί τόπου επιχειρούν 260 πυροσβέστες.

Αεροσκάφος-ασθενοφόρο Ιλιούσιν Il-76 στάλθηκε εσπευσμένα από τις ρωσικές αρχές στη Μαχατσκαλά για να παραλάβει τους πιο σοβαρά τραυματίες και να τους μεταφέρει στη Μόσχα, πάντα κατά το υπουργείο αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα έσπευσαν στην περιοχή. Εικόνες από το σημείο της έκρηξης αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, αφού η περιοχή θυμίζει βομβαρδισμένη ζώνη.

Russia on 🔥

Makhachkala, Dagestan/Russia ❗

Big Black Bavovna 💥🔥💨

Pro Kremlin media 'SH*T' reports that probably a bus with people in it burned completly down after an explosion at the gas station tonight. This information is not yet confirmed. pic.twitter.com/upQRIMFQ90

— LX (@LXSummer1) August 14, 2023