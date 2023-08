ΗΠΑ: Η στιγμή έκρηξης σε σπίτι που σκότωσε τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους

Στην Πενσυλβάνια των ΗΠΑ, το Σάββατο (12/8), τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένα σπίτι «διαλύθηκε» από έκρηξη.

Μετά την έκρηξη στο σπίτι στην Πενσυλβάνια, η περιοχή θύμιζε βομβαρδισμένο τοπίο ενώ ξέσπασε και μεγάλη φωτιά με αποτέλεσμα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής να σπεύσουν στο σημείο.

Η έκρηξη κατέστρεψε τρία σπίτια και προκάλεσε ζημιές σε τουλάχιστον δώδεκα άλλα, ανέφεραν οι αρχές, όπως μεταδίδει το CBS NEWS.

Δείτε βίντεο:

House explosion caught on camera as debris flies blocks away..!!#Plum #Pennsylvania pic.twitter.com/ziceM9Odhi

— Joshua Rodriguez (@Joshuajered) August 13, 2023