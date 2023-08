Ρωσία-Ουκρανία: Το ρωσικό δεξαμενόπλοιο SIG επλήγη από ουκρανικά drones

Το μηχανοστάσιο του ρωσικού δεξαμενοπλοίου SIG υπέστη ζημιές κοντά στην Κριμαία ως αποτέλεσμα επίθεσης από μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας (θαλάσσιο drone), ανακοίνωσε νωρίς σήμερα το πρωί η ρωσική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Θαλάσσιων και Ποτάμιων Μεταφορών.

«Στο δεξαμενόπλοιο SIG ... δημιουργήθηκε μια τρύπα στο μηχανοστάσιο κοντά στην ίσαλο γραμμή στη δεξιά πλευρά του, ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με τις προκαταρκτικές ενδείξεις, επίθεσης από θαλάσσιο drone», ανέφερε η υπηρεσία μέσω της πλατφόρμας μηνυμάτων Telegram.

Το πλοίο υπέστη ζημιές και έφθασαν επιτόπου δύο ρυμουλκά, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλούμενο το Κέντρο θαλάσσιας έρευνας και διάσωσης.

Το πρακτορείο διευκρίνισε πως δεν υπάρχει διαρροή πετρελαίου από το πλοίο, το οποίο είχε πλήρωμα 11 ατόμων.

Σύμφωνα με τους Moscow Times, πρόκειται για το δεξαμενόπλοιο SIG, στο οποίο έχουν επιβληθεί αμερικανικές κυρώσεις επειδή προμήθευσε καύσιμα στις ρωσικές δυνάμεις που είχαν πάει να βοηθήσουν το καθεστώς του Μπασάρ αλ-Άσαντ στη διάρκεια του πολέμου στη Συρία.

A damaged Russian tanker SIG from inside. The tanker reportedly got hit by an USV near thr Kerch Strait pic.twitter.com/94xSjB5c6U

— Giorgi Revishvili (@revishvilig) August 5, 2023