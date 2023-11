Ρωσία: Εκτόξευσε επιτυχώς διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο Bulava από πυρηνικό υποβρύχιο

Επίδειξη δύναμης έκανε η Ρωσία καθώς προχώρησε σε επιτυχημένη εκτόξευση ενός διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου τύπου Bulava, όπως έκανε γνωστό την Κυριακή (5/11) το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Ο πύραυλος, για τον οποίο η Ομοσπονδία Αμερικανών Επιστημόνων λέει ότι είναι σχεδιασμένος για να μεταφέρει έως και έξι πυρηνικές κεφαλές, εκτοξεύτηκε από το πυρηνικό υποβρύχιο Imperator Alexander III στη Λευκή Θάλασσα στα ανοιχτά της βόρειας ακτής της Ρωσίας και χτύπησε έναν στόχο χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά στη χερσόνησο Καμτσάτκα στη Ρωσική Άπω Ανατολή, δήλωσε το υπουργείο Άμυνας.

«Η εκτόξευση ενός βαλλιστικού πυραύλου είναι το τελευταίο στοιχείο των κρατικών δοκιμών, μετά τις οποίες θα ληφθεί απόφαση για την ένταξη του καταδρομικού στο Πολεμικό Ναυτικό», αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου.

Russia's new strategic nuclear submarine, the Imperator Alexander III, successfully tested a Bulava intercontinental ballistic missile, the defense ministry said https://t.co/iXYYEPXnDW pic.twitter.com/1blQtEKNFJ

— Reuters (@Reuters) November 5, 2023