Ρωσία: Δολοφονήθηκε κορυφαίος ερευνητής που έφτιαξε το εμβόλιο Sputnik - V, για τον κορωνοϊό

Νεκρός μέσα στο διαμέρισμά του με σημάδια στραγγαλισμού βρέθηκε ο Ρώσος ιολόγος Andrey Botikov, ο οποίος βοήθησε στην ανάπτυξη του εμβολίου Sputnik - V κατά του κορωνοϊού το 2020.

Η ερευνητική επιτροπή της Ρωσίας (ICR) κάνει αναζητά στοιχεία για τη δολοφονία του επιστήμονα, η σορός του οποίου εντοπίστηκε στο σπίτι του στη βορειοδυτική Μόσχα την Πέμπτη 2 Μαρτίου.

Οι Αρχές πιστεύουν πως ένας 29χρονος, ο οποίος έχει ήδη συλληφθεί, είναι ο δράστης που στραγγάλισε μέχρι θανάτου το θύμα με μια ζώνη, μπαίνοντας στο σπίτι του με σκοπό να του αποσπάσει χρήματα.

Πληροφορίες της Daily Mail αναφέρουν ότι ο συλληφθείς φέρεται να ομολόγησε το έγκλημα κατά τη διάρκεια της ανάκρισης.

Τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης υποστηρίζουν επίσης ότι ο ύποπτος, γνωστός ως Alexei Z, είχε περάσει 10 χρόνια στη φυλακή με την κατηγορία της παροχής σεξουαλικών υπηρεσιών.

Ποιος ήταν ο Andrey Botikov

🚨🇷🇺🤷🏻‍♂️- #AndreyBotikov, one of the creators of the #Russian #SputnikV Covid vaccine, was killed in #Moscow.https://t.co/vLirgUFu9L pic.twitter.com/iu24AJCUhJ

— The informant (@theinformantofc) March 3, 2023