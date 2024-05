Ρωσία: Διάταγμα προτείνει την αλλαγή των συνόρων στη Βαλτική Θάλασσα

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας παρουσίασε σχέδια για την αλλαγή των συνόρων της χώρας στη Βαλτική Θάλασσα και την επέκταση των χωρικών της υδάτων δίπλα σε αντιπάλους του ΝΑΤΟ, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της Λιθουανίας και της Φινλανδίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, που επικαλείται έγγραφο που δημοσιεύθηκε στον κυβερνητικό ιστότοπο για δημόσια συζήτηση, το υπουργείο δήλωσε ότι θέλει να προσαρμόσει τις συντεταγμένες για τα σημεία στα οποία υπολογίζει τα χωρικά ύδατα της Ρωσίας. Το υπουργείο επικαλέστηκε ένα έγγραφο του 1985 που είχε περάσει η Σοβιετική Ένωση για να δικαιολογήσει την πρόταση.

Πότε θα πραγματοποιηθεί η αλλαγή

Η Ρωσία δήλωσε ότι θα πραγματοποιήσει δημόσια διαβούλευση έως τις 4 Ιουνίου και η πρόταση ορίζει τον Ιανουάριο του 2025 ως την ημερομηνία κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί η αλλαγή. Σε ένα επεξηγηματικό έγγραφο, το υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι ενεργεί σύμφωνα με μια κυβερνητική εντολή που συμφωνήθηκε το 2019 σχετικά με την ανάπτυξη των θαλάσσιων δραστηριοτήτων της Ρωσίας έως το 2030.

Υποστήριξε ότι οι αλλαγές ήταν απαραίτητες επειδή τα υφιστάμενα σημεία μέτρησης δεν επιτρέπουν στη Ρωσία να προσδιορίσει το όριο των χωρικών της υδάτων και «δεν ανταποκρίνονται πλήρως στη σύγχρονη γεωγραφική κατάσταση», χωρίς να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις. Σύμφωνα με το έγγραφο, η Ρωσία θα αλλάξει τους χάρτες θαλάσσιας ναυσιπλοΐας ώστε να αντικατοπτρίζουν τα νέα θαλάσσια σύνορα.

H πρόταση αυτή έρχεται ως αντίποινα προς το ΝΑΤΟ

Η αφορμή

Το μέτρο προέκυψε εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ του Κρεμλίνου και του Οργανισμού του Βορειοατλαντικού Συμφώνου από τότε που η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 ξεκίνησε τη μεγαλύτερη σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Έρχεται λίγο περισσότερο από ένα χρόνο αφότου η Φινλανδία εισήλθε στο ΝΑΤΟ και λιγότερο από τρεις μήνες αφότου η Σουηδία προσχώρησε στη συμμαχία, εδραιώνοντας την άμυνα της Ευρώπης στη Βαλτική Θάλασσα ως απάντηση στην επιθετικότητα της Ρωσίας.

Αν και δεν διευκρίνισε τα σημεία που θα αλλάξουν, η Ρωσία δήλωσε ότι η κίνηση θα επηρεάσει την ηπειρωτική χώρα και τα νησιά της Βαλτικής Θάλασσας. Συγκεκριμένα, θα επηρεάσει ενδεχομένως τον Κόλπο της Φινλανδίας και τη συνοριακή περιοχή γύρω από την περιοχή του Καλίνινγκραντ, τον ρωσικό εξκλάβο που γειτονεύει με τη Λιθουανία και την Πολωνία.

Πώς αντέδρασε η Λιθουανία και η Φινλανδία

Another Russian hybrid operation is underway, this time attempting to spread fear, uncertainty and doubt about their intentions in the Baltic Sea. This is an obvious escalation against NATO and the EU, and must be met with an appropriately firm response.

— Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) May 22, 2024