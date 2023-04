Ρωσία: Αεροσκάφος έριξε κατά λάθος βόμβα - Δύο τραυματίες στο Μπέλγκοροντ (βίντεο)

Τον τραυματισμό δύο γυναικών προκάλεσε ρίψη βόμβας, η οποία έπεσε κατά λάθος από μαχητικό αεροσκάφος Σοϊχού Su-34 της πολεμικής αεροπορίας της Ρωσίας, καθώς πετούσε πάνω από την περιοχή Μπέλγκοροντ της Ρωσίας το βράδυ της Πέμπτης (20/4).

Ειδικότερα, σε ανακοίνωσή τους οι τοπικές αρχές έκαναν λόγο για ισχυρή έκρηξη στις 22:15 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) η οποία δημιούργησε πελώριο κρατήρα στο κέντρο της πόλης.

«Κατά τη διάρκεια πτήσης αεροσκάφους Su-34 των αεροδιαστημικών δυνάμεων πάνω από την πόλη Μπέλγκοροντ, σημειώθηκε αφύσικη πτώση πυρομαχικού της αεροπορίας», ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη πετούν συχνά πάνω από την Μπέλγκοροντ, στο πλαίσιο της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης», του πολέμου που εξαπέλυσε η Μόσχα εναντίον της Ουκρανίας τον Φεβρουάριο του 2022.

"On April 20, during the flight of the Su-34 aircraft of the Russian Aerospace Forces over the city of Belgorod, an abnormal descent of aviation ammunition occurred." - Ministry of Defense of the Russian Federation

😅😅😅 pic.twitter.com/YkdW7BY9Gd

— Aldin 🇧🇦 (@aldin_aba) April 20, 2023