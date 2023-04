Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: Φουντώνουν τα σενάρια για την υγεία του

Έχοντας ήδη ακυρώσει τις συναντήσεις της Τετάρτης (26/4), ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ακύρωσε και το πρόγραμμά του για την Πέμπτη, όπως δήλωσε ο αντιπρόεδρος του AK Party, Ερκάν Καντεμίρ.

Ο Καντεμίρ είπε ότι ο Ερντογάν δεν θα παρευρεθεί στην τελετή στον πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής Akkuyu στη νότια επαρχία της Μερσίνας, αλλά θα κάνει έναν χαιρετισμό μέσω βίντεο.

«Η συγκέντρωση μας στην Μερσίνα έχει επίσης προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί σε μελλοντική ημερομηνία», έγραψε στο Twitter. Ο αντιπρόεδρος Φουάτ Οκτάι απέρριψε επίσης τους ισχυρισμούς ότι η κατάσταση της υγείας του προέδρου ήταν σοβαρή.

“Η κατάσταση της υγείας του προέδρου είναι πραγματικά καλή. Είμαστε συνεχώς σε επαφή μαζί του”, είπε ο Οκτάι, προσθέτοντας ότι ο Ερντογάν θα συνεχίσει να εκτελεί τα καθήκοντα του.

«Δεν ήταν καρδιακή προσβολή»

Η Προεδρική Διεύθυνση Επικοινωνιών απέρριψε επίσης ισχυρισμούς ότι ο Τούρκος Πρόεδρος έπαθε καρδιακή προσβολή.

Σε δήλωση επισημαίνεται ότι οι ισχυρισμοί που έγιναν από ορισμένους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο Πρόεδρος έπαθε καρδιακή προσβολή και νοσηλεύτηκε δεν είναι αληθινοί. Η δήλωση συνέχισε λέγοντας ότι ο Ερντογάν θα παραστεί στην τελετή στο Akkuyu την Πέμπτη.

Ο Διευθυντής Επικοινωνιών Fahrettin Altun απέρριψε επίσης ισχυρισμούς σε ένα tweet που δημοσίευσε την Τετάρτη.

We categorically reject such baseless claims regarding President @RTErdogan’s health.

The President will attend tomorrow’s nuclear power plant opening via videoconference.

No amount of disinformation can dispute the fact that the Turkish people stand with their leader and… pic.twitter.com/SSr3KaWXlS

— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 26, 2023