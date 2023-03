Πτήση τρόμου: Επιβάτης ιδιωτικού τζετ σκοτώθηκε μετά από σοβαρές αναταράξεις

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε εξαιτίας σφοδρών αναταράξεων σε πτήση ιδιωτικού τζετ, στις ΗΠΑ.

Το αεροσκάφος Bombardier CL30 απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Ντίλαντ- Χόπκινς στο Νιου Χαμσάιρ, με προορισμό το αεροδρόμιο Λισμπούργκ Εξεκιουτίβ στη Βιρτζίνια. Όμως, έπειτα από σφοδρές αναταράξεις, άλλαξε πορεία και περίπου στις 16:00 της Παρασκευής (3/3) προσγειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο Μπράντλεϊ του Κονέκτικατ.

Οι αναταράξεις είχαν ως συνέπεια τον «θανάσιμο τραυματισμό» ενός επιβάτη, ανακοίνωσε μέσω Twitter το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας των Μεταφορών στις ΗΠΑ (NTSB).

Στο ιδιωτικό αεροσκάφος επέβαιναν τρεις επιβάτες και είχε πλήρωμα δύο ατόμων, αναφέρει το CNN.

NTSB is investigating the March 3 turbulence event involving a Bombardier Challenger 300 airplane that diverted to Windsor Locks, Connecticut and resulted in fatal injuries to a passenger.

— NTSB Newsroom (@NTSB_Newsroom) March 4, 2023