Πρώτη ματιά στη 2η σεζόν του SQUID GAME (βιντεο)

Το Netflix έδωσε στα φώτα της δημοσιότητας τα πρώτα πλάνα από την άκρως αναμενόμενη δεύτερη σεζόν του Squid Game.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο ενός μεγαλύτερου trailer που δείχνει τι μπορούν να περιμένουν οι συνδρομητές μέσα στο 2024, η εταιρία μοιράστηκε και μια κλεφτή ματιά στη συνέχεια του πιο επιτυχημένου σόου στην ιστορία της. Η 2η σεζόν του Squid Game θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix εντός του 2024, φιλοδοξώντας να γνωρίσει αντίστοιχη επιτυχία.

Τον πρωταγωνιστικό ρόλο θα έχει ξανά ο ‘Παίκτης 456’ που επέζησε από τα παιχνίδια και ορκίστηκε να εκθέσει τους διοργανωτές. Στα πλάνα που δημοσίευσε το Netflix βλέπουμε αναμενόμενα τον κεντρικό πρωταγωνιστή, ο οποίος μιλά στον τηλέφωνο με έναν άγνωστο άντρα που τον προειδοποιεί ότι θα μετανιώσει αυτό που πάει να κάνει.

Introducing the very first look at SQUID GAME SEASON 2. Coming this year. pic.twitter.com/fzRzdtHRDY

— Netflix (@netflix) February 1, 2024