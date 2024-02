Μεγάλη Βρετανία: Έκανε επέμβαση στο στήθος και το ένα πρήστηκε σε μέγεθος καρπουζιού

Μια γυναίκα στην Αγγλία, έκανε επέμβαση στο στήθος προκειμένου να σώσει τη ζωή της, αλλά κόντεψε να τη χάσει, γιατί ο ένας μαστός πρήστηκε σε μέγεθος καρπουζιού και αναγκάστηκε να πάρει βαριά φαρμακευτική αγωγή.

Η 27χρονη Chloe Hughes που είναι μητέρα δύο παιδιών, υποβλήθηκε σε διπλή μαστεκτομή για προληπτικούς λόγους, επειδή έχει το γονίδιο του καρκίνου του μαστού 2 (BRCA2), αλλά και κληρονομικότητα στην οικογένεια της.

Σύμφωνα με την The Sun, αφαίρεσε προληπτικά το στήθος και έβαλε εμφυτεύματα στη θέση τους, όμως σε ένα από τα χειρουργεία που έκανε, παρουσιάστηκε επιπλοκή. Μόλις γύρισε σπίτι, άρχισε να ιδρώνει χωρίς λόγο, να νιώθει πόνους στο σώμα και να κρυώνει.

Έτσι, νοσηλεύτηκε ξανά και κατά την παραμονή της στο νοσοκομείο, το αριστερό της στήθος πρήστηκε σαν καρπούζι, με τους γιατρούς να ανακαλύπτουν πως έπαθε σηψαιμία. Χορήγησαν λοιπόν βαριά φαρμακευτική αγωγή και προγραμμάτισαν ένα νέο χειρουργείο, όπου θα τραβήξουν το υγρό από το στήθος της και στη συνέχεια θα αφαιρέσουν το εμφύτευμα, θα καθαρίσουν την περιοχή και θα τοποθετήσουν ένα νέο.

