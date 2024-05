Προειδοποίηση για ισχυρή γεωμαγνητική καταιγίδα - Απειλεί τηλεπικοινωνίες και δίκτυα ηλεκτρισμού

Ισχυρή γεωμαγνητική καταιγίδα θα πλήξει την Γη σύμφωνα με την αμερικανική Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (ΝΟΑΑ), που εξέδωσε σχετική ανακοίνωση με την σπάνια προειδοποίηση, καθώς πρόκειται για την πρώτη από το 2005, όταν η Γη είχε χτυπηθεί από την υψηλότερη ποσότητα ακτινοβολίας που έχει καταγραφεί για περισσότερο από μισό αιώνα.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της ΝΟΑΑ το ασυνήθιστο αυτό φαινόμενο μπορεί δυνητικά να διαταράξει τη λειτουργία ηλεκτρονικών συσκευών, GPS αλλά και τμήματα των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ στις ΗΠΑ μπορεί να δημιουργήσει ακόμα και ένα θεαματικό Σέλας.

Η προειδοποίηση από την Υπηρεσία έρχεται μετά από σειρά ηλιακών εκλάμψεων στη διάρκεια των οποίων εντοπίστηκαν πολλές μεγάλες εκτοξεύσεις πλάσματος από τον Ήλιο, που ξεκίνησαν στις 8 Μαΐου και μπορεί να συνεχιστούν έως και το Σαββατοκύριακο, ενώ εξηγείται ότι τουλάχιστον πέντε εκλάμψεις που σχετίζονται με την ηλιακή δραστηριότητα αυτή φαίνεται πως κατευθύνονται προς τη Γη και θα μπορούσαν να προκαλέσουν γεωμαγνητική καταιγίδα από σήμερα, Παρασκευή.

«Οι γεωμαγνητικές καταιγίδες μπορούν να επηρεάσουν τις υποδομές σε κοντινή γήινη τροχιά και στην επιφάνεια της Γης», αναφέρει η ανακοίνωση, εξηγώντας πως θα μπορούσαν «δυνητικά [να διαταράξουν] τις επικοινωνίες, το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, την πλοήγηση, τις ραδιοφωνικές και δορυφορικές λειτουργίες».

Πώς δημιουργούνται οι γεωμαγνητικές καταιγίδες

Όπως αναφέρουν οι ειδικοί για τη συχνότητα των γεωμαγνητικών καταιγίδων με βάση την ανάλυση ηλιακών δεδομένων ο ήλιος έχει έναν ενδεκαετή κύκλο δραστηριότητας πηγαίνοντας από μεγαλύτερη σε μικρή εκρηκτική δραστηριότητα. Ωστόσο δεν είναι ακόμη γνωστό ακριβώς με τι συχνότητα λαμβάνουν χώρα.

Κατά την εξέλιξη μιας γεωμαγνητικής καιταιγίδας, εκτοξεύονται ενεργειακά σωματίδια, τα οποία μπορεί να τρέχουν ακόμη και με την ταχύτητα του φωτός και όλα αυτά τα εκρηκτικά φαινόμενα έχουν ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν δυσμενείς συνθήκες στον διαστημικό χώρο που μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα.

Συγκεκριμένα αυτά τα φαινόμενα μπορούν:

• να επηρεάσουν τις ραδιοτηλεπικοινωνίες,

• να προκαλέσουν διακοπή στη λειτουργία δορυφόρων,

• να δημιουργήσουν προβλήματα στην πλοήγηση αεροπλάνων,

• να προκαλέσουν βλάβες σε μονάδες ηλεκτρικού ρεύματος,

• να είναι μοιραία για πλήρωμα αστροναυτών στη Σελήνη και τον πλανήτη Άρη.

