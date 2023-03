Πούτιν: Με τις κινεζικές ειρηνευτικές προτάσεις θα μπορούσαν να επιλυθούν οι διαφορές με την Ουκρανία

Εποικοδομητικές και ουσιαστικές χαρακτήρισε ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, τις συνομιλίες με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ.

Κατά τις εισαγωγικές δηλώσεις του, πριν από τον δεύτερο γύρο συνομιλιών, ο Ρώσος πρόεδρος τόνισε ότι στην ατζέντα των διμερών επαφών συμπεριελήφθησαν επείγοντα διεθνή και γεωπολιτικά θέματα.

Ο Κινέζος πρόεδρος και ο Ρώσος ομόλογός του τόνισαν ότι ο «υπεύθυνος διάλογος» είναι ο καλύτερος τρόπος να λυθεί μόνιμα η ουκρανική κρίση, μετέδωσαν τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Η ρωσική πλευρά επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή της για επανάληψη των ειρηνευτικών συνομιλιών το ταχύτερο δυνατόν μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών μεταξύ του Σι και Πούτιν στη Μόσχα. Οι δύο πλευρές επεσήμαναν ότι για την επίλυση της κρίσης στην Ουκρανία πρέπει να γίνουν σεβαστές οι «νόμιμες ανησυχίες ασφαλείας» όλων των χωρών και να αποφευχθεί η αντιπαράθεση μεταξύ των στρατοπέδων.

Το σημαντικό στοιχείο που προκύπτει από τη συνάντηση είναι ότι ο Ρώσος ηγέτης δήλωσε πως οι κινεζικές ειρηνευτικές προτάσεις θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για τη διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, όταν το Κίεβο και οι δυτικοί σύμμαχοί του είναι έτοιμοι.

Ο Πούτιν, ο οποίος προέβη σε δηλώσεις μετά τις συνομιλίες που είχε με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ στη Μόσχα, δήλωσε ότι οι δύο ηγέτες έδωσαν μεγάλη προσοχή στις ειρηνευτικές προτάσεις του Πεκίνου κατά τη διάρκεια μιας κατ' ιδίαν συνάντησης.

Ο Ρώσος πρόεδρος είπε επίσης ότι η Δύση πολεμάει στην Ουκρανία «μέχρι τον τελευταίο Ουκρανό». Κατά τη διμερή συνάντηση εξετάστηκε η ενδυνάμωση των ρωσο-σινικών σχέσων σε διάφορους τομείς, ειδικά σε ζητήματα οικονομικού ενδιαφέροντος, με ορίζοντα το 2030.

Ο Πούτιν δήλωσε ακόμη ότι η χώρα του είναι έτοιμη να βοηθήσει τις κινεζικές επιχειρήσεις να αντικαταστήσουν τις δυτικές που εγκατέλειψαν τη Ρωσία λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Είπε επίσης ότι έχει συζητήσει με τον Κινέζο ηγέτη το θέμα του αγωγού φυσικού αερίου «Δύναμη της Σιβηρίας 2» που θα μεταφέρει ρωσικό φυσικό αέριο στην Κίνα.

«Τα πεδία συνεργασίας μας θα διευρυνθούν. Βλέπουμε τα πρώτα αποτελέσματα και επεκτείνουμε τις διεργασίες» δήλωσε από την πλευρά του ο Σι. Συγκεκριμένα, o Κινέζος πρόεδρος τόνισε ότι η διμερής συνεργασία εστιάζεται στους τομείς της ενέργειας, πτώτες ύλες και ηλεκτρονικά. Τόνισε, για ακόμη μια φορά, την ανάγκη για ειρήνη, αναφερόμενος στο κινεζικλο σχέδιο. Απαντώντας, δε, στις επικρίσεις είπε ότι το Πεκίνο επιζητά την ειρήνη και τον διάλογο.

Ο Κινέζος πρόεδρος δήλωσε ότι το Πεκίνο είχε μια «αμερόληπτη στάση» για τη σύγκρουση στην Ουκρανία και ότι υποστηρίζει την ειρήνη και τον διάλογο. Ο Σι, ο οποίος μιλούσε μέσω διερμηνέα μετά τις συνομιλίες με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, είπε ότι οι συνομιλίες με τον ηγέτη του Κρεμλίνου ήταν «ανοιχτές και φιλικές».



