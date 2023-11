ΠΟΥ: Πέθαναν δύο από τα νεογνά που επρόκειτο να απομακρυνθούν από το νοσοκομείο αλ Σίφα

Δύο από τα 33 νεογνά που είχε αποφασιστεί να απομακρυνθούν από το νοσοκομείο αλ Σίφα στη Γάζα έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της νύχτας πριν από τη μεταφορά τους.

Η αρχική πρόβλεψη ήταν ότι 33 πρόωρα βρέφη που βρίσκονταν στο αλ Σίφα θα απομακρύνονταν την Κυριακή από το μεγαλύτερο νοσοκομείο στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΠΟΥ.

«Δυστυχώς, δύο από αυτά τα πρόωρα πέθαναν κατά τη διάρκεια εκείνης της νύχτας λόγω ελλιπούς φροντίδας», δήλωσε ο Κρίστιαν Λιντμάιερ, εκπρόσωπος του ΠΟΥ, σε τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων στη Γενεύη.

Από τα 33 πρόωρα μωρά, τρία βρίσκονται ακόμα στο νοσοκομείο των Εμιράτων στο νότιο τμήμα της Γάζας, σύμφωνα με τον Τζέιμς Έλντερ, εκπρόσωπο της Unicef.

Today, 28 of the 31 premature babies, who were evacuated from the Al-Shifa hospital yesterday, were safely transferred in Al-Arish to receive medical treatment in #Egypt. From there, 12 babies were flown to Cairo.

Three babies continue to receive treatment at the Emarati… pic.twitter.com/SZjKbRUojJ

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 20, 2023