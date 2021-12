Πως ένας YouTuber μάλλον έλυσε το επί 21 ετών μυστήριο εξαφάνισης δύο εφήβων

Ένας YouTuber που πραγματοποιεί καταδύσεις είναι πολύ πιθανό να έδωσε τη λύση στη μυστήρια υπόθεση εξαφάνισης δύο εφήβων από το Τενεσί που χάθηκαν πριν από 21 χρόνια.

Ο YouTuber φαίνεται πως ανακάλυψε το αυτοκίνητο στο οποίο εθεάθησαν για τελευταία φορά οι έφηβοι στον πυθμένα ενός ποταμού.

Η Έριν Φόστερ, 18 ετών και ο Τζέρεμι Μπέχτελ, 17 ετών, εξαφανίστηκαν στις 3 Απριλίου 2000, αφού έφυγαν από το σπίτι του Φόστερ, σύμφωνα με τις αρχές.

A scuba diving YouTuber may have cracked the cold case of 2 Tennessee teens who disappeared 21 years ago. https://t.co/2IWu97U9i8

