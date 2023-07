Πολωνία: Πέντε νεκροί από συντριβή μικρού αεροσκάφους στο υπόστεγο αεροδρομίου

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον άλλοι επτά τραυματίστηκαν όταν ένα μικρό αεροσκάφος συνετρίβη το βράδυ της Δευτέρας (17/7) στο υπόστεγο ενός αεροδρομίου κοντά στη Βαρσοβία, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Πολωνίας.

Το δυστύχημα έγινε στο μικρό αεροδρόμιο του Σρίνο, που απέχει 47 χιλιόμετρα βορείως της πρωτεύουσας.

Rescuers in #Poland are saying that five people were killed and another five were injured when a Cessna 208 plane crashed into a hangar at a skydiving center during bad weather conditions.https://t.co/C3ZavjlpJP

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) July 18, 2023