Πόλεμος στο Ισραήλ: Πλήξαμε 30 σημαντικούς στόχους της Χαμάς δηλώνουν οι ισραηλινές δυνάμεις

Εντατικές μάχες σημειώθηκαν στην Χαν Γιουνίς της νότιας Γάζας κατά τη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής και τις πρώτες πρωϊνές ώρες της Δευτέρας, με την ισραηλινή πολεμική αεροπορία να πραγματοποιεί περίπου 30 επιδρομές εναντίον στόχων της Χαμάς στην περιοχή. Και όλα αυτά την ώρα που το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανακοίνωσε ότι 73 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις το τελευταίο 24ωρο.

Σύμφωνα με τις αμυντικές δυνάμεις του Ισραήλ οι στόχοι που χτυπήθηκαν ήταν «σημαντικοί» ενώ πρόσθεσαν πως η καταστροφή τους «θα βοηθήσει τις δυνάμεις που ελίσσονται στην περιοχή να συνεχίσουν να μάχονται». Σύμφωνα με τον στρατό, οι στόχοι περιλάμβαναν υπόγειες εγκαταστάσεις, αποθήκες όπλων και άλλες υποδομές που ανήκαν στην Χαμάς.

Υπενθυμίζεται ότι τα τελευταία 24ωρα, το τμήμα πεζικού της 7ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας αποκάλυψε με επιτυχία ένα φρεάτιο σήραγγας δίπλα σε ένα σχολείο στη Χαν Γιουνίς, καθώς και άλλα κομμάτια υποδομών που σχετίζονται με την Χαμάς σε κατοικημένες γειτονιές, αποκάλυψαν τη Δευτέρα οι IDF. Όπως ανέφερε ο στρατός κατά τη διάρκεια των ερευνών τα ισραηλινά στρατεύματα ανακάλυψαν εκρηκτικά, όπλα, χειροβομβίδες, ραδιοσυσκευές και έγγραφα πληροφοριών σε γραφεία και υποδομές που βρίσκονται δίπλα σε σπίτια πολιτών.

Μετά την ανακάλυψη ενός φρεατίου σήραγγας δίπλα σε ένα σχολείο στην ίδια περιοχή, ο στρατός δήλωσε ότι τα στρατεύματα αποκάλυψαν καλάσνικοφ και φωτογραφίες που τεκμηριώνουν την εκπαίδευση στα όπλα στην οποία είχαν υποβληθεί τα παιδιά του σχολείου. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, αρκετοί πύραυλοι RPG εκτοξεύτηκαν εναντίον των στρατευμάτων, τα οποία σε απάντηση έστρεψαν πυρά αρμάτων μάχης και μια αεροπορική επιδρομή εναντίον του υπεύθυνου τρομοκρατικού πυρήνα, πρόσθεσαν οι IDF.

Στο μεταξύ σε άλλο σημείο στη Χαν Γιουνίς, τα χερσαία στρατεύματα ενεπλάκησαν σε μάχες με τρομοκράτες που ήταν βρίσκονταν στην πόλη, ενώ από αέρος επιχείρησαν drones και μαχητικά αεροσκάφη. Μάλιστα στρατιώτες της μονάδας καταδρομών Maglan εντόπισαν μια ομάδα με πάνω από 10 μέλη της Χαμάς.

Οι άνδρες της οργάνωσης βρίσκονταν σε ένα σημείο εκτόξευσης πυραύλων και έδιναν οδηγίες για μία επίθεση με drone εναντίον του ισραηλινού στρατού. Λίγο μετά η ταξιαρχία αλεξιπτωτιστών εντόπισε ένα μέλος της Χαμάς σε ένα κτίριο. Ο άνδρας εξουδετερώθηκε από αέρος. Παράλληλα ακόμα ένα μέλος της Χαμάς σκοτώθηκε από τα ισραηλινά στρατεύματα.

Στη συνέχεια στρατιώτες - μέλη της 55ης εφεδρικής ταξιαρχίας αλεξιπτωτιστών εντόπισαν έναν άνδρα της Χαμάς να βγαίνει από ένα κτίριο ενώ «συνέλεγαν πληροφορίες για τη δύναμη», ανέφεραν οι IDF και επιβεβαίωσαν ότι ένα ελικόπτερο πραγματοποίησε επίθεση εναντίον του, εξουδετερώνοντάς τον.

