Πόλεμος στο Ισραήλ: Ο Issam Abdullah είναι ο δημοσιογράφος του Reuters που σκοτώθηκε στον Λίβανο

Ο Issam Abdullah είναι ο δημοσιογράφος του Reuters που έπεσε νεκρός από όλμο, κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων του Ισραήλ με τη Χεζμπολάχ στα σύνορα με τον Λίβανο, ενώ βρισκόταν εκεί με συναδέλφους από άλλα ΜΜΕ για να καλύψει τις εξελίξεις στον πόλεμο που έχει ξεσπάσει στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δημοσιογράφος σκοτώθηκε από όλμο που εξαπέλυσε το Ισραήλ κατά των δυνάμεων της Χεζμπολάχ στις συγκρούσεις που ξέσπασαν νωρίτερα σήμερα Παρασκευή (13.10.2023) στα σύνορα του Λιβάνου με το Ισραήλ.

Ο Issam Abdullah ήταν πιθανότατα μέσα στο αυτοκίνητο που βομβαρδίστηκε από τον όλμο, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες.

🚨Sensitive Images: Journalist Issam Abdullah from Reuters was martyred and 5 journalists from Al Jazeera, Reuters and AFP were injured while covering Alma al-Shaab in southern Lebanon when the Israeli Regime bombed them pic.twitter.com/rpGn6Xr4Y9

— Suribelle 🚩 (@Syribelle) October 13, 2023