Μοσάντ: Τέλος το ίντερνετ στη Γάζα - Ανελέητοι βομβαρδισμοί, αισθητοί μέχρι το Τελ Αβίβ

Η υπηρεσία πληροφοριών του Ισραήλ γνωστοποίησε πως θα διακοπεί κάθε σύνδεση στο διαδίκτυο στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία βομβαρδίζεται ανελέητα την τελευταία ώρα.

Η Γάζα είναι στο «μάτι του κυκλώνα» την τελευταία ώρα, καθώς ένα – ένα τα τελεσίγραφα του Ισραήλ εκπνέουν και η γενικευμένη επίθεση είναι έτοιμη να ξεκινήσει.

⚠️ All internet service will be cut off from Gaza starting soon.

Η Μοσάντ προειδοποίησε πως στη Γάζα δεν θα υπάρχει πλέον καμία σύνδεση στο διαδίκτυο, κάτι που σημαίνει ότι σταδιακά κόβονται και οι επικοινωνίες και η χερσαία επίθεση που άπαντες αναμένουν θα ξεκινήσει από στιγμή σε στιγμή.

The bombardment in Gaza right now is heavy and has been felt in Tel Aviv.

There was no explosions in Tel Aviv- pic.twitter.com/kZgSPk1RX0

— ISRAEL MOSSAD (@MOSSADil) October 13, 2023