Πόλεμος στο Ισραήλ: Με 150 ρουκέτες προς το Ασκελόν απάντησε η Χαμάς στο τελεσίγραφο του Ισραήλ για άμεση απομάκρυνση αμάχων

Με ένα μπαράζ ρουκετών που εκτοξεύτηκαν από το έδαφος της Γάζας προς περιοχές του νότιου Ισραήλ και ειδικότερα προς το Ασκελόν φαίνεται ότι ήρθε η πρώτη «απάντηση» της Χαμάς στην ανακοίνωση του Ισραηλινού στρατού προς τους κατοίκους της Γάζας να μετακινηθούν προς νότιες περιοχές μέσα στις επόμενες 24 ώρες και να μην γίνονται ανθρώπινες ασπίδες για τους τρομοκράτες.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν Sky News και Al Jazeera περίπου 150 ρουκέτες εκτοξεύτηκαν με στόχο το Ασκελόν που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με τη Γάζα.

Σημειώνεται ότι το μπαράζ των ρουκετών ακολούθησε ένα σχετικά ήσυχο 10ωρο για την περιοχή του Ασκελόν.

The Hamas movement reported launching 150 rockets into the Israeli city of Ashkelon pic.twitter.com/XvOWd4PP5Y

Χάος στη Γάζα

Την ίδια ώρα πανικός, σύγχυση και χάος επικρατεί στη βόρεια Γάζα μετά την εντολή που έδωσε σήμερα ο Ισραηλινός Στρατός για την κατεπείγουσα απομάκρυνση μέσα σε 24 ώρες «όλων των αμάχων» από την πόλη της Γάζας.

ΔΕΙΤΕ LIVE ΕΙΚΟΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΑΖΑ

Σύμφωνα με τους Times of Israel, η εντολή εκκένωσης που έδωσε η IDF την έβδομη ημέρα του πολέμου του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς, έχει προκαλέσει έντονη αναταραχή. «Επικρατεί χάος, κανείς δεν καταλαβαίνει τι πρέπει να κάνει» είπε σε επικοινωνία της με το Associated Press η Ινάς Χαμντάν, αξιωματούχος της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA), καθώς έφτιαχνε βιαστικά τα πράγματά της για να αποχωρήσει. Η UNRWA ανακοίνωσε σήμερα ότι μετέφερε το επιχειρησιακό της κέντρο και το διεθνές προσωπικό της στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας προκειμένου να μπορέσει να συνεχίσει τις ανθρωπιστικές της δραστηριότητες και να υποστηρίξει το προσωπικό της και τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες.

EXCLUSIVE: Operational update by IDF Spokesperson @jconricus as the war against Hamas continues. https://t.co/MFAOiCSssH

Η Νεμπάλ Φαρσάχ, εκπρόσωπος της παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου στην πόλη της Γάζας λέει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσουν να απομακρυνθούν τόσο γρήγορα με ασφάλεια πάνω από 1 εκατ. άνθρωποι. «Το θέμα δεν είναι πια το φαγητό, το ρεύμα, τα καύσιμα. Η μόνη έγνοια τώρα είναι αν θα τα καταφέρεις να επιβιώσεις. Τι θα γίνει με τους ασθενείς μας; Έχουμε τραυματισμένους, ηλιιωμένους, παιδιά στα νοσοκομεία μας;» λέει χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με την ίδια, πολλοί γιατροί αρνούνται να φύγουν από την πόλη και εγκαταλείψουν τους ασθενείς στην τύχη τους. Αντίθετα, τηλεφωνούν στους συναδέλφους τους για να τους αποχαιρετίσουν.

«Κόντρα» Ισραήλ με ΟΗΕ για την εντολή εκκένωσης

Από την έναρξη των εχθροπραξιών, την 7η Οκτωβρίου, με την πολυαίμακτη έφοδο της Χαμάς, πάνω από 1.300 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, έχασαν τη ζωή τους στο Ισραήλ. Στη Λωρίδα της Γάζας, τα μαζικά ισραηλινά πλήγματα σε αντίποινα έχουν στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 1.500 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων πολλών αμάχων, κατά τις τοπικές αρχές.

Ο Τσαχάλ, ο ισραηλινός στρατός «διατάσσει την εκκένωση όλων των αμάχων από τα σπίτια τους στην πόλη προς νότο, για την ασφάλειά τους και την προστασία τους», ανέφερε σε ανακοινωθέν του που έδωσε στη δημοσιότητα το ξημέρωμα.

Οι άμαχοι καλούνται «να μεταβούν στον τομέα νότια του Ουάντι Γάζα», μικρού ποταμού στο νότιο τμήμα της πόλης της Γάζας. «Δεν θα επιτραπεί να επιστρέψετε στην πόλη της Γάζας παρά με νεότερο ανακοινωθέν», πρόσθεσε.

Στη Νέα Υόρκη, ο Στεφάν Ντουζαρίκ, εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, γνωστοποίησε προτού καν δημοσιοποιηθεί η διαταγή του ισραηλινού στρατού πως επρόκειτο να ζητηθεί η κατεπείγουσα απομάκρυνση των αμάχων, υπολογίζοντας πως αφορά περίπου 1,1 εκατομμύριο ανθρώπους στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Gaza is on the brink of running out of food, water, electricity and critical supplies, the UN warns, as the humanitarian crisis worsens in the strip.

Israel has ordered a "complete siege" of the Palestinian territory after unprecedented terror attacks by Hamas militants. pic.twitter.com/zNiEAGx4Hz

— DW News (@dwnews) October 12, 2023