Πόλεμος στο Ισραήλ: Κλιμάκωση της έντασης στα σύνορα με Λίβανο και Συρία με βομβαρδισμούς - Έντονες βροχοπτώσεις στη Γάζα

Η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα (13/12) ότι έπληξε θέσεις του σιιτικού ένοπλου κινήματος Χεζμπολάχ στον Λίβανο,

Μαχητικό αεροσκάφος βομβάρδισε εγκατάσταση εκτόξευσης ρουκετών και στρατιωτικές υποδομές αντιδρώντας σε εκτοξεύσεις ρουκετών και βολές ολμοβόλων, ανέφερε η ισραηλινή ΠΑ μέσω X (του πρώην Twitter).

Ισραηλινά αεροσκάφη και άρματα μάχης έπληξαν επίσης θέσεις των συριακών ένοπλων δυνάμεων, ανταποδίδοντας πυρά, πρόσθεσε.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης στον Λίβανο, επικαλούμενα μάρτυρες και αξιωματούχους, ανέφεραν πολυάριθμες επιδρομές του ισραηλινού στρατού εντός λιβανικού εδάφους το απόγευμα της Τετάρτης (13/12)

Από την πλευρά της, η λιβανική οργάνωση Χεζμπολάχ ισχυρίζεται ότι πραγματοποίησε τέσσερις επιδρομές σε ισραηλινές στρατιωτικές θέσεις σήμερα , λέγοντας ότι προκάλεσε θύματα.

Αν και συνεχίζονται από την αρχή της σύγκρουσης Ισραήλ-Χαμάς, οι ανταλλαγές μεταξύ της Χεζμπολάχ και των ισραηλινών δυνάμεων έχουν ενταθεί μετά τη λήξη της εκεχειρίας στη Γάζα την περασμένη εβδομάδα.

Οι έντονες βροχοπτώσεις στη Γάζα επιδεινώνουν τη δυστυχία των Παλαιστινίων

Οι έντονες βροχοπτώσεις και οι δυνατοί άνεμοι στη Γάζα κατά τη διάρκεια της νύχτας επιδείνωσαν τη δυστυχία των εκτοπισμένων παλαιστινιακών οικογενειών που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και τώρα στριμώχνονται σε πλημμυρισμένες σκηνές.

Σε ένα στρατόπεδο σκηνών στη Ράφα, που βρίσκεται σε αμμώδες έδαφος γεμάτο σκουπίδια, εθεάθησαν άνθρωποι να προσπαθούν να συνέλθουν από μια φρικτή νύχτα, να κουβαλούν κουβάδες με άμμο για να καλύπτουν λακκούβες μέσα ή γύρω από τις σκηνές τους και να κρεμούν βρεγμένα ρούχα.

Μερικές οικογένειες έχουν κατάλληλες σκηνές, αλλά άλλες αρκούνται με μουσαμάδες ή λεπτό, διαφανές πλαστικό που είναι κατασκευασμένο για να προστατεύει τα τρόφιμα, όχι να παρέχει καταφύγιο στους ανθρώπους. Πολλές σκηνές δεν είχαν σεντόνια, έτσι οι άνθρωποι περνούσαν τη νύχτα στριμωγμένοι σε βρεγμένη άμμο.

