Πόλεμος στο Ισραήλ: Η Χαμάς εξαπέλυσε μεγάλη επίθεση με ρουκέτες στο Τελ Αβίβ

Μεγάλο κύμα επιθέσεων της Χαμάς με ρουκέτες και στο Τελ Αβίβ εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 9.00 το βράδυ του Σαββάτου.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επίσης, ότι ήχησαν και οι σειρήνες για επίθεση με ρουκέτες και στο Ασκελόν.

Δείτε φωτογραφίες από την πόλη Ασκελόν μετά το χτύπημα από ρουκέτες:

Επίσης, υπάρχουν χτυπήματα με ρουκέτες και στην πόλη Μπατ Γιαμ (Bat Yam) που βρίσκεται στην ακτή της Μεσογείου του Ισραήλ, στην κεντρική παράκτια πεδιάδα ακριβώς νότια του Τελ Αβίβ.

⚡️Scenes from Bat yam after a rocket from Gaza landed there pic.twitter.com/C8gWXKqguC

— War Monitor (@WarMonitors) October 14, 2023