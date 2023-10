Πόλεμος στο Ισραήλ: Επίθεση και από το έδαφος του Λιβάνου

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή από τα ξημερώματα του Σαββάτου, μετά την εισβολή της Χαμάς στα ισραηλινά εδάφη και την απόφαση της κυβέρνησης Νετανιάχου να φτάσει «ως τον πόλεμο» και να ανακτήσει τον έλεγχο στην περιοχή.

Από το πρωί της Δευτέρας εξελίσσονται εκατέρωθεν βομβαρδισμοί στο Ισραήλ και στη Γάζα, με τους άμαχους να βρίσκονται, δυστυχώς, στο επίκεντρο.

Μετά τις αεροπορικές επιδρομές των Ισραηλινών στη Γάζα και την ισοπέδωση κτηρίων, ο στρατός της χώρας γνωστοποίησε ότι ανέπτυξε δυνάμεις εναντίον μιας ύποπτης διείσδυσης από τον Λίβανο, η οποία, σύμφωνα με τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό, καταγράφηκε στα βόρεια σύνορα.

Armed men blew up the border wall between Israel and Lebanon and entered Israeli territory. pic.twitter.com/htwUgWOWvq

