Πόλεμος στο Ισραήλ: Αυτό είναι το αρχηγείο της Χαμάς κάτω από νοσοκομείο στη Γάζα

Το αρχηγείο της Χαμάς που «κρύβεται» κάτω από ένα νοσοκομείο στη Λωρίδα της Γάζας, έδωσε στη δημοσιότητα το Ισραήλ, με μια ανάρτηση από τις ένοπλες δυνάμεις του στο Χ (πρώην Twitter) που απεικονίζει με γραφικά όλα όσα έχει οργανώσει κρυφά η ισλαμιστική οργάνωση.

Ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς συγκλονίζει τη Μέση Ανατολή εδώ και 21 ημέρες και τώρα το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι η Χαμάς έχει το αρχηγείο της κρυμμένο κάτω από το νοσοκομείο Αλ-Σίφα στη Λωρίδα της Γάζας.

The Israeli Defense Force has released an Infographic showing the Hamas Headquarters and Terrorist Complex beneath the Al-Shifa Hospital in Gaza City. pic.twitter.com/uin1ZwD1gb

— OSINTdefender (@sentdefender) October 27, 2023