Αναφορές ότι μπήκαν τανκ στη Γάζα – «Το Ισραήλ μόλις εξαπέλυσε χερσαίο πόλεμο»

Το Ισραήλ «μόλις εξαπέλυσε χερσαίο πόλεμο» στη Λωρίδα της Γάζας και το αποτέλεσμα θα είναι μια «ανθρωπιστική καταστροφή επικών διαστάσεων», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ιορδανίας Αϊμάν Σαφάντι.

Ο Ιορδανός υπουργός ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι εάν κάποια χώρα καταψηφίσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την αραβική πρόταση που προωθεί το Αμάν για «ανθρωπιστική εκεχειρία» στη Γάζα, αυτό θα σημαίνει ότι «εγκρίνει αυτόν τον παράλογο πόλεμο, αυτούς τους παράλογους σκοτωμούς».

Την ίδια ώρα ο ανταποκριτής του Sky News ανέφερε την κίνηση των ισραηλινών αρμάτων κατά μήκος των βόρειων συνόρων της Λωρίδας της Γάζας εν μέσω πρωτοφανών επιθέσεων. Τα ισραηλινά τανκς προχωρούσαν από την κατεύθυνση του Μπέιτ Χανούν. Ήχοι ένοπλων συγκρούσεων ακούγονται στα βόρεια σύνορα του θύλακα.

