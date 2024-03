Πόλεμος στην Ουκρανία: Συναγερμός στο Κίεβο για ρωσική πυραυλική επίθεση (βίντεο)

Εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα στο Κίεβο, όπου ήχησαν σειρήνες για αεροπορική επιδρομή.

Ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο αναφέρει σε ανάρτησή του στο Telegram ότι σήμανε συναγερμός στην αντιαεροπορική άμυνα που αποκρούει ρωσική επίθεση.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλείται μαρτυρίες που κάνουν λόγο για «αρκετές εκρήξεις» και καταρρίψεις βλημάτων.

