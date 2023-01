Πόλεμος στην Ουκρανία: Στο Σολεντάρ οι πιο σκληρές μάχες - Οι «Wagner» προσπαθούν να κάμψουν τους Ουκρανούς

Στο Σολεντάρ βρίσκεται τις τελευταίες μέρες το κύριο μέτωπο του πολέμου στην ανατολική Ουκρανία, με τους Ρώσους να επισημαίνουν πως η πόλη, που βρίσκεται 18 χιλιόμετρα μακριά από το Μπαχμούτ, πολύ σύντομα θα βρεθεί υπό τον πλήρη έλεγχό τους.

Αυτό τόνισε σε τηλεοπτικό του μήνυμα ο επικεφαλής της ρωσόφιλης διοίκησης του Ντονέτσκ, Ντένις Πουσίλιν. «Πράγματι, τώρα όλη η προσοχή είναι στραμμένη τόσο στο Μπαχμούτ όσο και στο Σολεντάρ... τα γεγονότα εκτυλίσσονται τώρα εκεί με τέτοιο τρόπο ώστε η πόλη να είναι πολύ κοντά στην απελευθέρωση. Έρχεται με πολύ υψηλό τίμημα», είπε, αναγνωρίζοντας τις πολύ μεγάλες απώλειες του ρωσικού στρατού στις σκληρές μάχες με τους Ουκρανούς. Σύμφωνα με τον Πουσίλιν, τώρα οι μάχες έχουν μετατοπιστεί στο δυτικό τμήμα του Σολεντάρ.

Ukr journalist near Soledar confirms that the situation is … well … too many Russians, too much fire power, too many fronts and flanks.

All those “it’s a strategic meat grinder” folks should swallow their words. It’s hell and 5K Rus deaths per months is within their calculus. pic.twitter.com/z1Fct0o6Gp

